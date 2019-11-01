Россия сообщила о невозможности разработать замену СНВ-3 в срок

Москва, 1 ноября. Подготовка полноценной замены Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) до 5 февраля 2021 года, когда истекает срок документа, невозможна. Об этом в пятницу заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Леонтьев, выступая на дискуссионном клубе «Валдай».

«Сложная и непонятная ситуация с перспективами продления договора о СНВ. Уже очевидно, что за оставшееся время мы не сможем выработать какой-то полноценный документ на замену», — отметил он.

Леонтьев добавил, что переговоры по новому ДСНВ велись весь год и ни к чему в итоге не привели. Сам по себе документ не представляет ничего сложного, поскольку, по сути, является упрощенной версией действующего СНВ-3. В то же время при обсуждении возникают вопросы, которые требуют серьезной работы экспертов, пишет газета «Известия».

Посол РФ в США Анатолий Антонов считает, что СНВ-3 необходимо продлить без изменений. По его словам, российская сторона серьезно обеспокоена сложившейся ситуацией в сфере безопасности. После завершения срока действия СНВ-3 между РФ и США впервые за последние 50 лет не останется ни одного договора в сфере безопасности.

Отметим, что ранее США в одностороннем порядке вышли из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В России назвали действия Вашингтона ударом по всей системе глобальной безопасности.