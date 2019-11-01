Робот Кики высказался на WorldSkills Hi-Tech о будущем школьников

Екатеринбург, 1 ноября. В рамках программы VI Национального чемпионата рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech в «Екатеринбург-Экспо» прошло заседание Промышленного совета, участие в котором приняли как представители власти и государственных корпораций, так и искусственного интеллекта.

На мероприятии, где обсуждались профориентационные программы для школьников, свое мнение наравне во всеми высказал робот Кики. Он отметил, что система тестирования «Билет в будущее» поможет школьникам поможет выбрать свой дальнейший жизненный путь.

«В новом профориентационном проекте уже принимает участие свыше 600 тысяч школьников из 61 региона страны, а также задействовано свыше 30 партнерских организаций», — отметила представитель Союза «Молодые профессионалы» Марина Антосенко.

Благодаря цифровой платформе «Билет в будущее» школьники могут пройти онлайн-тестирование, выбрать очные профориентационные курсы, чтобы поближе познакомиться с профессией, а также пообщаться с наставниками.

«В рамках направления WorldSkills Juniors обучение прошли уже более 9 тысяч детей в возрасте до 16 лет», — отмечает замтехнического директора Союза «Молодые профессионалы Олег Базер.

WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования среди специалистов крупнейших предприятий страны в возрасте от 16 до 49 лет. В 2019 году WorldSkills Hi-Tech состоится в шестой раз − с 28 октября по 1 ноября в Екатеринбурге.

Организаторы соревнований — Союз «Молодые профессионалы», Министерство промышленности и торговли РФ, Правительство Свердловской области, АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов», а также крупнейшие холдинги и корпорации. Генеральный партнер WorldSkills Hi-Tech 2019 — нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг».