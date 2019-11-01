Захарова сообщила о запуске конституционного комитета в Сирии

Москва, 1 ноября. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что 30 октября в Женеве состоялся запуск конституционного комитета в Сирии, передает корреспондент Федерального агентства новостей с брифинга.

«Считаем создание комитета безусловным достижением сирийского народа. Понимаем, что формирование комитета не решит одним махом все проблемы, но позволит впервые за годы кризиса сесть за стол переговоров», — заявила Захарова.

Напомним, в 2018 году на конгрессе сирийского национального диалога было принято решение создать конституционный комитет в Женеве. Главная его задача заключается в том, чтобы подготовить конституционную реформу Сирии. Ранее министр иностранных дел ближневосточной республики Валид Муаллем заявил, что главы МИД России, Ирана и Турции принимали участие в формировании Конституционного комитета Сирии.