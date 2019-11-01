Ставший инструментом американских спецслужб Facebook угрожает подорвать суверенитет России

Еще в декабре 2016 года администрация Facebook под видом борьбы с фейковыми новостями вышла на новый уровень политической цензуры на площадке. Ее жертвами стали обычные пользователи и издания, транслирующие отличающиеся от американских взгляды. С тех пор соцсеть увязла в многочисленных скандалах. Только вчера были удалены десятки аккаунтов, принадлежащих африканским блогерам и независимым новостным изданиям, и вот новый пример двойных стандартов «свободы слова» по-американски.

Администрация Facebook отказалась удалять клеветнические посты гонконгских протестующих о вымышленных «зверствах» местной полиции. Правоохранители еще несколько месяцев назад обратили внимание на массовую публикацию так называемых fake news от представителей оппозиции. Два примера самой наглой клеветы полицейские потребовали удалить, направив соответствующее обращение в Facebook.

Фейки теперь в почете

Глава оппозиционной Гражданской партии и член парламента Элвин Енг в своем аккаунте Facebook опубликовал пост, где сообщил, что полиция применила против протестующих боевое оружие и застрелила студента. Заявление оказалось вбросом, целью которого была радикализация протеста в городе.

Полиция не применяла боевое оружие, даже когда в нее летели бутылки с зажигательной смесью, и ни один из протестующих за месяцы беспорядков не погиб. Facebook отказался удалять эти данные без объяснения причин. Оппозиционер также заявил, что удалять пост не будет и не считает свой вброс враньем, так как информацию о гибели студента он якобы слышал по телевизору. Однако официального подтверждения эта информация так и не нашла.

Тут уместно упомянуть о другом примечательном инциденте c американским новостным медиагигантом CNN, который пользуется популярностью среди гонконгской оппозиции и также оказывает огромное влияние на общественность. В конце августа телеканал выпустил в эфир выпуск, в котором заявлялось, что полиция Гонконга применила против участников беспорядков водометы и даже бутылки с зажигательной смесью. Абсурдность подобных заявлений, равно как и сама идея нисколько не смутила редакторов телеканала.

Новость также оказалась информационным вбросом, коктейли Молотова используют как раз против полиции, а водометы силовики применяют исключительно для разрушения баррикад, перекрывающих улицы. В итоге CNN был вынужден удалить свой фейк.

Еще одним прецедентом стало тиражирование информации лидеров протеста об изнасиловании одной из протестующих, однако и эта информация не была официально подтверждена и оказалась фейком. Более того, один из координаторов гонконгских протестов Генри Чан представил требования полиции к Facebook как нападки на свободу слова, заявив, что властям не стоит учить людей, о чем им читать в социальной сети.

Настоящие новости под ударом

Как видно, война Facebook с настоящими фейками ведется не очень активно. При этом ранее администрация именно этой соцсети вывела политическую цензуру в Интернете на новый уровень. В четверг, 31 октября, блокировке подверглись десятки пользователей из стран Африки. Это были как аккаунты простых блогеров, что уже стало традиционной практикой, так и ресурсы местных новостных изданий.

Поводом для массовой блокировки пользователей послужил доклад американской Стэнфордской интернет-обсерватории, которая якобы выявила сеть подозрительных аккаунтов. Например, «зачистке» подверглись блоги ливийских беженцев, в которых положительно освещалась жизнь в стране до «прихода демократии» и развязанной с подачи Запада войны. В Ливии они мирно жили при Муамммаре Каддафи, поэтому с ностальгией вспоминают своего убитого лидера. Вероятно, это и послужило причиной удаления, так как Запад официально поддерживает именно противников основателя ливийской республики.

В Судане и вовсе дело дошло до абсурда. Там удалили ресурсы, освещавшие местные новости. Так, своего аккаунта в Facebook лишилось издание «Радио Африка», одно из крупнейших в стране, в соцсети на него было подписано порядка 350 тысяч человек.

Американских «экспертов» смутило, что делали это они слишком нейтрально и непредвзято, что якобы доказывает их связь с Россией. К слову, последний аргумент можно рассматривать и с положительной точки зрения. Если нейтральные и непредвзятые новости ассоциируются с Россией, то американская «свобода слова», по крайней мере, по мнению администрации Facebook — это фейки, вбросы и «авторское» вранье.

Как защитить Рунет от фейков Facebook

На фоне нового витка политической цензуры в Facebook возникает закономерный вопрос, нужна ли такая площадка в российском сегменте Интернета. По факту соцсеть превратилась в средство по распространению фейков. Более того, она открыто используется американскими спецслужбами для сбора личных данных пользователей, в том числе россиян.

Журналисты ФАН обратились к главе комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, президенту Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александру Малькевичу с просьбой рассказать, представляет ли Facebook угрозу безопасности России, и если да, то какими методами с этим можно бороться.

«Необходимо как можно скорее принять меры для защиты россиян от деятельности Facebook, вплоть до блокировки этого ресурса. Позиция нашего государства тут должна быть более активна, и я возлагаю большие надежды на общественный совет при Минкомсвязи и Роскомнадзоре, который сейчас формируется. Надеюсь, в этот совет придут неравнодушные люди, которые будут будоражить власти в этом вопросе. Этот совет должен стать точкой сборки в защите нашего суверенитета», — отметил Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей.

Также эксперт призвал к максимальному давлению на Facebook по всем фронтам.

«Нужно давить на империю Марка Цукерберга на всех, в том числе на международных площадках, — заявил он. — Нам по силам сделать так, чтобы у них земля горела под ногами… Не понимаю, чего мы ждем, в то время как наглая цензура в Facebook только усиливается. Пока же все идет по поговорке: «Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус». Мы продолжаем пользоваться американскими площадками, постоянно гадая: забанят — не забанят, запустят фейк или не запустят?! Зачем?!»

Особенно опасна деятельность подконтрольных американским властям ресурсов, когда речь идет о безопасности российского государства, отмечает Малькевич.

«Напомню, у нас через два года парламентские выборы, а затем и президентские. И тут политика западных интернет-корпораций совершенно понятна: промывка сознания и блокировка тех, кто пытается давать правдивое освещение реальных событий. Тут все будет идти только по нарастающей. Не исключено, что во время выборов нас могут ожидать весьма неприятные сюрпризы: напомню, как во время единого дня голосования наш ЦИК в течение длительного времени просто не мог попасть на свой аккаунт в Facebook. Считаю, настало время всерьез подумать о закрытии этой враждебной по отношению к нашей стране интернет-площадки», — резюмировал Александр Малькевич.

Как следует из мнения эксперта, Facebook не просто превратился в рассадник фейков и русофобии, но прямо угрожает безопасности России. С помощью этой соцсети иностранные спецслужбы имеют возможность вмешиваться во внутренние дела нашей страны и влиять на политические и законодательные процессы. Терпимо относится к сложившейся ситуации равносильно предательству, а значит — ответственные правительственные структуры просто обязаны обратить пристальное внимание на деструктивную деятельность Facebook и принять самые действенные по устранению угрозы суверенитету России.