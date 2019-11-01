Сирия, 1 ноября. Курдские радикалы подозреваются в минировании мотоцикла в зоне контроля протурецких сил в Ракке. В Хасаке началось совместное патрулирование безопасной зоны силами РФ и Турции. САА провела подрывные работы в районе аль-Кабун в Дамаске, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: провели новый этап подрывных работ в районе аль-Кабун на северо-востоке Дамаска.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась ответным обстрелам САА на северо-востоке Латакии.

Курдские вооруженные группировки: подозреваются в минировании мотоцикла в населенном пункте Хамам ат-Туркман на севере Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: совместно с военной полицией РФ патрулируют границы зоны безопасности на севере САР; обстреляли позиции курдских радикалов в северной части Алеппо.

Провинция Дамаск

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) провели новый этап по разминированию местности в районе аль-Кабун на северо-востоке Дамаска в период с 10.00 до 14.00. Напомним, квартал был освобожден в мае 2017, тогда как территория оазиса Восточная Гута, граничащего с ним, перешла под контроль правительственных подразделений почти спустя год — в апреле 2018-го. Осуществлять зачистку этих районов от следов военного присутствия исламистов стало возможным лишь после полной депортации боевиков.

Провинция Латакия

После того как силы террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в западной части Латакии, правительственные войска интенсифицировали обстрелы укрепрайонов исламистов недалеко от границы с соседней Хамой. Как передает Twitter-канал (AleppoAMC), противники обмениваются ударами в районе Курдских гор. Информация о потерях сторон в живой силе или военной технике пока уточняется. Напомним, несколько часов назад стало известно о том, что объекты, выпущенные радикалами «Джебхат ан-Нусры»1***, были перехвачены российскими системами ПВО.

Провинция Алеппо

Информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что в северной части Алеппо возобновились вооруженные стычки между курдскими группировками и протурецкими силами. Под обстрелом артиллерии ВС Турции оказались огневые позиции Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях населенных пунктов Шеварга и Калаат-Шевар. Никакой информации о потерях курдских боевиков в живой силе или военной технике пока не поступало. Как известно, стычки на данном направлении спровоцировали курдские радикальные бандгруппы, организовав днем ранее сразу два взрыва в зонах контроля союзных Турции формирований.

Провинция Дейр-эз-Зор

Интернет-портал Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) обнародовал уточненную информацию о жертвах взрыва на шоссе аль-Бусйера — Шхиль, прогремевшего несколько часов назад. В результате детонации автомобиля, припаркованного поблизости от блокпоста «Демократических сил Сирии»**** (SDF), ранения получили несколько мирных жителей. Напомним, в организации теракта подозреваются боевики «Исламского государства»1, осуществляющие подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Провинция Ракка

Поступила информация о взрыве в населенном пункте Хамам ат-Туркман на севере Ракки. Как известно, в настоящий момент город находится под контролем протурецких сил, которые заняли его после выхода курдских радикалов. По сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), СВУ было установлено на мотоцикле. Никаких данных о возможных погибших или раненых пока не поступало. В минировании транспортного средства подозреваются члены радикальных курдских бандгрупп, которые уже неоднократно были уличены в подражательстве методам «Исламского государства». Так, члены Рабочей партии Курдистана (РПК) и Отрядов народной самообороны (YPG) также устанавливали СВУ в жилых домах покидаемых населенных пунктов.

Провинция Хасака

Официальный Twitter-канал турецкого министерства обороны (tcsavunma) заявил о том, что сегодня в 12.00 на северо-востоке Хасаки началось совместное патрулирование зоны безопасности объединенными силами военной полиции РФ и ВС Турции. Отправной точкой стал район города Аль-Дербасия. Российско-турецкая колонна проследует по маршруту, протяженность которого составляет 110 километров, по условиям меморандума о взаимопонимании между РФ и Турецкой Республикой, подписанного 22 октября после Сочинских переговоров Владимира Путина с Реджепом Тайипом Эрдоганом. По данным информагентства РИА Новости, в составе конвоя движутся пять российских и четыре турецких военных автомобиля. Перед началом патрулирования российская сторона перебросила в провинцию 300 человек и 20 машин, передает тот же медиапортал.

1 Организация запрещена на территории РФ.