Москва, 1 ноября. Российский сенатор Франц Клинцевич назвал верхом цинизма предъявленное Киевом требование России выплатить репарации за восстановление Донбасса.

Член Совета Федерации напомнил, что Москва не является стороной гражданской войны на Украине, которая длится с 2014 года. По его словам, Киев за время конфликта уничтожил «практически всю инфраструктуру Донбасса».

«А уж о том, что министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, размечтавшись о «репарациях» (видимо, на Украине украдено все, что можно), ставит телегу впереди лошади, я вообще молчу. Впереди еще очень непростой путь реализации Минских соглашений», — сказал Клинцевич.

Он подчеркнул, что новая украинская власть должна прежде всего думать о том, как реализовать Минские соглашения с минимальными издержками, а не делать нелепые заявления.

Ранее украинский министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что Россия после завершения внутриукраинского конфликта должна выплатить Киеву «репарации» на восстановление Донбасса. При этом точную сумму, которая для этого потребуется, министр не стал называть, сообщил «Царьград».

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота, напомнил «ФедералПресс». Тогда Луганск и Донецк, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости. В ответ Киев развернул военную кампанию против республик Донбасса.

Украинские власти неоднократно обвиняли РФ во «вмешательстве» во внутренние дела Украины. Москва все обвинения категорически отвергает и не раз говорила, что заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризисы.