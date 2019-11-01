Военный аналитик Виктор Мураховский заявил, что американцы намерены перевести армию на новый патрон из-за желания распилить военный бюджет страны.

Ранее портал Popular Mechanics сообщил, что военнослужащие американской армии намерены оснастить стрелковое оружие нового поколения патронами калибра 6,8 мм. В перспективе они должны заменить распространенные в НАТО боеприпасы калибра 5,56×45 мм, используемые в винтовках на платформе AR-15.

По заверениям сотрудников портала, армия США перевооружается для того, чтобы ее стрелковое вооружение могло пробивать бронежилеты нового типа, которыми в настоящее время пользуются армии России и Китая. Патроны калибра 5,56 американские военные считают устаревшими для решения этой задачи.

Комментируя сообщение издания военный аналитик, главный редактор журнала «Арсенал отечества», полковник запаса Виктор Мураховский в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявил, что смена калибра патронов в армии США обусловлена в первую очередь желанием оружейного лобби заработать, распилив военный бюджет страны. Эксперт также оценил угрозу нового боеприпаса для российской армии.

«Вообще говоря, они (американцы — Прим. ФАН) и сейчас, то есть в калибре 5,56, могут пробивать бронежилеты 6А класса защиты, используемые в армии РФ. Во-первых, нужно понимать, какие расстояния, во-вторых, какой боеприпас. Есть боеприпасы из карбида-вольфрама, которые бьют 6А без вопросов с расстояния в 400 метров и даже на больших расстояниях. А вообще, такой переход обусловлен распилом бюджета, потому что эта песня продолжается вечно. Думаете, это их первый заход? Нет, все это длится десятилетиями. Они исследуют, пилят деньги, а в итоге все остается в калибре 5,56 мм», — поясняет эксперт.

В американской стрелковой отрасли уже сейчас существуют калибры, которые по своим боевым характеристикам на голову лучше калибра 5,56 мм, однако вопрос массового переоснащения армии США упирается в стоимость самого боеприпаса.

«Мы знаем, какой расход патронов в интенсивном военном конфликте, там счет идет на миллиарды патронов в год. Также понятно, что чем больше калибр, тем больше масса боеприпаса, больше его габариты и, соответственно, меньше с собой можно взять патронов. Но дело даже не в этом, переход на новый массовый калибр — это перестройка всей боеприпасной отрасли стрелкового оружия. Если говорить именно о вооруженных силах, это же надо запасы создавать, текущие потребности реализовывать и т.д. Поэтому много вкусных калибров, перспективных боеприпасов», — продолжает Виктор Мураховский.

Одним из примеров хорошего боеприпаса собеседник ФАН назвал безгильзовый патрон 4,7x25 калибра, разработанный в 1980 году конструкторами фирмы ФРГ DAG (Dynamit-Nobel AG) в сотрудничестве с HECKLER & KOCH. Патрон состоит из спрессованного воспламеняющегося вещества корпуса, в центр которого до середины погружена пуля. И таких примеров действительно много.

«Да, много было разных заходов. И у нас, кстати говоря. Много кто говорит, что 5,45 устарел и не отвечает требованиям, 7,62х39 тоже не то. Но это подход на уровне журнала Popular Mechanics похож на ситуацию, когда детсадовский сынок спрашивает у отца, кто сильнее — слон или кит, кто кого заборет?» — заключил Мураховский.

Напомним, новый патрон 6,8 мм за счет большего диаметра может вместить больше пороха, благодаря этому в корпусе создается более высокое давление, повышающее скорость пули и вероятность ее проникновения в различные виды бронепластин, применяемых в современных бронежилетах.

Как ожидается, рабочие образцы вооружений, в которых будет использоваться новый патрон, появятся в 2021 году. В комплекте с разрабатываемыми пулеметами и автоматами американские военные планируют использовать специальную камеру с очками ночного видения и нашлемным экраном, которые будут помогать в прицеливании.