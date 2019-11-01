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В Музее Фаберже выберут филантропов года в области культуры

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В Музее Фаберже выберут филантропов года в области культуры

В Белоколонном зале Музея Фаберже в рамках VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума 15 ноября 2019 года наградят выдающихся российских меценатов. Представители учреждений культуры выберут трех финалистов в номинациях: «Меценат года», «Прорыв года» и «Особый вклад в развитие российской культуры». В церемонии примут участие 60 гостей: представители министерства культуры РФ, российского и международного бизнес-сообществ и культуры, общественные деятели.

«Каждый год в рамках Санкт-Петербургского культурного форума мы отмечаем заслуги людей, которые вносят большой личный вклад в сохранение культурного наследия России, способствуют развитию социально значимых проектов. Наши современники из разных регионов — это достойные продолжатели традиций русского меценатства, и их имена должны быть известны стране», — подчеркнул министр культуры РФ Владимир Мединский.

В Музее Фаберже выберут филантропов года в области культуры

С этого года в процесс выбора кандидатов внесли изменения. По словам организаторов, теперь филантропов выдвигают не региональные министерства культуры РФ, а непосредственно учреждения культуры, получившие меценатскую поддержку. Оргкомитет акции рассмотрит заслуги жертвователей в организации и финансировании культурно-просветительских мероприятий, восстановлении храмов и исторических комплексов, создании музеев и культурных центров, поддержке выставок и фестивалей, сохранении и популяризации объектов культурного наследия, передаче ценных предметов в музейные коллекции, запуске социальных инициатив в области культуры.

«Музей Фаберже не первый год выступает партнером Культурного форума в Санкт-Петербурге. У нас проходят мероприятия форума, и мы очень рады принять такое значимое событие, как церемония награждения выдающихся меценатов России. Собрание Музея Фаберже, богатое шедеврами, возвращенными в Россию Культурно-историческим фондом «Связь времен», свидетельствует о настоящем возрождении традиций русского меценатства», — рассказал директор Музея Фаберже Владимир Воронченко.

Победители номинаций получат награды премии «Меценат года» и дипломы министерства культуры РФ. Еще более 40 человек из разных регионов России станут лауреатами премии и будут отмечены дипломами министерства культуры. 

В Музее Фаберже выберут филантропов года в области культуры

Напомним, VIII Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 14 по 16 ноября 2019 года. Форум заслуженно признан культурным событием мирового уровня, ежегодно притягивающим тысячи экспертов в области культуры со всего мира: звезд театра, оперы и балета, выдающихся режиссеров и музыкантов, общественных деятелей, представителей власти и бизнеса, академического сообщества.

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