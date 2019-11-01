Военный эксперт объяснил дикую зависть британцев из-за испытаний ракеты «Булава»

Страны Запада дико завидуют России, потому что военно-промышленный комплекс страны смог восстановиться после «тяжелого инфаркта» в 1990-х годах, уверен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.
В рамках испытаний атомная подлодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») впервые провела пуск баллистической ракеты «Булава». Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского министерства обороны.
Британские интернет-пользователи бурно отреагировали на статью СМИ о запуске баллистической ракеты Р-30 «Булава» с субмарины «Князь Владимир».
В ходе обсуждения пуска «Булавы» один из британских пользователей задался вопросом: «Почему бы России не вооружаться? Она окружена ракетами НАТО и США». Другой отметил, что британцы не должны завидовать успехам РФ, так как Великобритания больше не может создавать подобное оружие.
В комментариях под статьей участники дискуссии подчеркнули, что неважно, насколько хороши новые виды вооружения России — «старых более чем достаточно, чтобы покончить с нами всеми».
По словам Виктора Баранца, после распада СССР, когда НАТО стала воспринимать Россию как «собственный трофей» со старым военно-промышленным комплексом, страны Запада думали, что так и будет продолжаться дальше.
«Но Россия сумела пережить тяжелый инфаркт после 1990-х годов, восстановить военно-промышленный комплекс и начать делать оружие мирового класса. Теперь очевидно, что зажатая с Востока и Запада вероятными противниками Россия не может смотреть равнодушно на это и пытается делать оружие, с помощью которого она могла бы адекватно и симметрично ответить на все нынешние и перспективные военные угрозы. Все это вызывает дикую зависть у западников», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.
На Западе с высокой долей цинизма отзывались о том, как трудно до этого проходили испытания ракеты «Булава», поясняет военный эксперт.
«Поначалу было немало неудачных пусков у «Булавы», до тех пор пока она не вышла на устойчивый позитивный результат. Наши конструкторы скромно говорят, что она может летать на 8 тыс. км. «Булава» интересна тем, что обладает 8–10 ракетно-головными частями, которые могут маневрировать, идя на цель по высоте и курсу.
А это сверхтяжелая задача для американских компьютеров, которые не могут рассчитать траекторию полета. Боевая часть ракеты идет на цель, шныряя в космическом пространстве. Поэтому естественно, что в Великобритании, где живут самые преданные прихвостни США, завидуют», — сообщил Баранец.
30 октября новейшая российская атомная подводная лодка «Князь Владимир» провела испытательный пуск баллистической ракеты «Булава». Как сообщает Минобороны РФ, подводный ракетный крейсер произвел пуск «Булавы» из подводного положения в акватории Белого моря, запустив ракеты по полигону «Кура» на Камчатке. Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время.
«Булава» (по классификации НАТО — SS-NX-30) является трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Она размещается на подводных крейсерах проекта 955 «Борей». Подводные лодки этого класса могут нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону потенциального противника. Максимальная дальность полета — более восьми тысяч километров.
Серия атомных подлодок четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», которые вооружены ракетами «Булава», должна стать основой морских стратегических ядерных сил Российской Федерации на ближайшие десятилетия.
Ранее американский портал We are the mighty написал, что «Булава» на данный момент представляет собой одно из самых впечатляющих вооружений в мире. Он запугивает читателя, уточняя, что ракета при необходимости способна уничтожить целые города в США.