Военный эксперт объяснил дикую зависть британцев из-за испытаний ракеты «Булава»

Страны Запада дико завидуют России, потому что военно-промышленный комплекс страны смог восстановиться после «тяжелого инфаркта» в 1990-х годах, уверен военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец.

В рамках испытаний атомная подлодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») впервые провела пуск баллистической ракеты «Булава». Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского министерства обороны.

Британские интернет-пользователи бурно отреагировали на статью СМИ о запуске баллистической ракеты Р-30 «Булава» с субмарины «Князь Владимир».

В ходе обсуждения пуска «Булавы» один из британских пользователей задался вопросом: «Почему бы России не вооружаться? Она окружена ракетами НАТО и США». Другой отметил, что британцы не должны завидовать успехам РФ, так как Великобритания больше не может создавать подобное оружие.

В комментариях под статьей участники дискуссии подчеркнули, что неважно, насколько хороши новые виды вооружения России — «старых более чем достаточно, чтобы покончить с нами всеми».

По словам Виктора Баранца, после распада СССР, когда НАТО стала воспринимать Россию как «собственный трофей» со старым военно-промышленным комплексом, страны Запада думали, что так и будет продолжаться дальше.

«Но Россия сумела пережить тяжелый инфаркт после 1990-х годов, восстановить военно-промышленный комплекс и начать делать оружие мирового класса. Теперь очевидно, что зажатая с Востока и Запада вероятными противниками Россия не может смотреть равнодушно на это и пытается делать оружие, с помощью которого она могла бы адекватно и симметрично ответить на все нынешние и перспективные военные угрозы. Все это вызывает дикую зависть у западников», — заявил Баранец в беседе с Федеральным агентством новостей.

На Западе с высокой долей цинизма отзывались о том, как трудно до этого проходили испытания ракеты «Булава», поясняет военный эксперт.

«Поначалу было немало неудачных пусков у «Булавы», до тех пор пока она не вышла на устойчивый позитивный результат. Наши конструкторы скромно говорят, что она может летать на 8 тыс. км. «Булава» интересна тем, что обладает 8–10 ракетно-головными частями, которые могут маневрировать, идя на цель по высоте и курсу. А это сверхтяжелая задача для американских компьютеров, которые не могут рассчитать траекторию полета. Боевая часть ракеты идет на цель, шныряя в космическом пространстве. Поэтому естественно, что в Великобритании, где живут самые преданные прихвостни США, завидуют», — сообщил Баранец.

30 октября новейшая российская атомная подводная лодка «Князь Владимир» провела испытательный пуск баллистической ракеты «Булава». Как сообщает Минобороны РФ, подводный ракетный крейсер произвел пуск «Булавы» из подводного положения в акватории Белого моря, запустив ракеты по полигону «Кура» на Камчатке. Полет ракеты прошел в штатном режиме, ее учебно-боевые блоки прибыли на полигон в установленное время.