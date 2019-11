Военный эксперт объяснил дикую зависть британцев из-за испытаний ракеты «Булава»

«Булава» (по классификации НАТО — SS-NX-30) является трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Она размещается на подводных крейсерах проекта 955 «Борей». Подводные лодки этого класса могут нести до десяти ядерных блоков индивидуального наведения и преодолевать противоракетную оборону потенциального противника. Максимальная дальность полета — более восьми тысяч километров.

Серия атомных подлодок четвертого поколения проекта «Борей» и «Борей-А», которые вооружены ракетами «Булава», должна стать основой морских стратегических ядерных сил Российской Федерации на ближайшие десятилетия.

Ранее американский портал We are the mighty написал, что «Булава» на данный момент представляет собой одно из самых впечатляющих вооружений в мире. Он запугивает читателя, уточняя, что ракета при необходимости способна уничтожить целые города в США.