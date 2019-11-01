«Газовая истерика» Киева стала следствием неудачной попытки шантажировать РФ

Москва, 1 ноября. Украина провалила попытку шантажировать Россию своим транзитным положением и закатила «газовую истерику», считает телеведущая Анна Шафран.

По словам Шафран, Украина получила в наследство от СССР «шикарный подарок» в виде газотранспортной системы. Начиная с 1990-х годов, Киев использовал свое транзитное положение в корыстных целях и шантажировал РФ. При этом украинские власти не вкладывали ни копейки в поддержание ГТС.

Теперь же, когда Москва достраивает обходной трубопровод «Северный поток ― 2», Киев буквально впал в «газовую истерику», оценив последствия своих неразумных действий. Шафран отметила, что «Северный поток ― 2» стал для Украины «фантомной болью», а реальные вопросы отошли на второй план.

Десятилетия с распада СССР Киев действовал по принципу «собаки на сене», используя подаренную систему. Украинские власти не ремонтировали и не поддерживали состояние ГТС, чтобы транзит продолжался. А в последнее десятилетие Киев дошел до ничем не прикрытого шантажа, что вынудило Россию строить газопровод в обход Украины, пишет «ПолитПазл».

«Представьте: у вас есть дом со входом слева, сосед постоянно навоз туда накидывает, жалобы не помогают. Можно, конечно, бесконечно терпеть, а можно вход сделать с правой стороны, чтобы навоз не долетал. Это и сделала Россия, уже со следующего года Киев получит в свое распоряжение несколько тысяч километров никому не нужного металлолома», ― сравнила Шафран.

Напомним, контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. Стороны проводят консультации по вопросу продолжения транзита после истечения срока контракта.

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух нитей газопровода по дну Балтийского моря из России в Германию. Общая мощность газовой магистрали составит 55 миллиардов кубометров в год. Маршрут газопровода проходит через исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Дания стала последней страной, выдавшей разрешение. При этом Копенгаген без обоснованных причин затягивал выдачу разрешения, пишет «Газета.ру».

Ранее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков рассказал, что на прокладку оставшейся части трубопровода «Северный поток — 2» компании необходимо четыре-пять недель. Окончание строительства газопровода запланировано на конец текущего года.