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Турецкий генерал предрек мировую войну с участием России, США и Китая

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Турецкий генерал предрек мировую войну с участием России, США и Китая

Москва, 1 ноября. Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу заявил о неизбежности третьей мировой войны. По его мнению, в конфликт будут втянуты Россия, США и Китай.

Памукоглу выпустил книгу «Третья мировая война», в которой рассуждает о возможном противостоянии сверхдержав. Бывший военный считает, что в новом вооруженном конфликте будут сражаться Россия, Китай и США, при этом, по его мнению, две из этих сторон объединятся против третьей, отметил телеканал «360».

Турецкий генерал предрек мировую войну с участием России, США и Китая

Военный предполагает, что исходя из того, что в двух мировых войнах Россия была союзником Великобритании и США, то в случае нового конфликта Москва объединит свои силы с Вашингтоном.

Что касается причин конфликта, то она кроется в желании стран, «направляющих экономическое развитие, не потерять или расширять зоны своего господства и контроля над ресурсами». В этом новая война, как полагает эксперт, может быть похожа на прошлые военные конфликты, указал «Ридус». В то же время Памукоглу не исключает, что поводом для боевых действий может стать событие, которое «даже не произойдет в действительности, но будет выдано за реальное».

«Искру, от которой загорится порох, может зажечь инцидент где-нибудь на пограничном посту, уничтожение самолета, затопление рыболовного судна, террористический акт, покушение и любое другое невообразимое происшествие», — считает турецкий генерал.

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Источник: Aydınlık
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