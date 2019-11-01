Турецкий генерал предрек мировую войну с участием России, США и Китая

Москва, 1 ноября. Турецкий генерал-майор в отставке Осман Памукоглу заявил о неизбежности третьей мировой войны. По его мнению, в конфликт будут втянуты Россия, США и Китай.

Памукоглу выпустил книгу «Третья мировая война», в которой рассуждает о возможном противостоянии сверхдержав. Бывший военный считает, что в новом вооруженном конфликте будут сражаться Россия, Китай и США, при этом, по его мнению, две из этих сторон объединятся против третьей, отметил телеканал «360».

Военный предполагает, что исходя из того, что в двух мировых войнах Россия была союзником Великобритании и США, то в случае нового конфликта Москва объединит свои силы с Вашингтоном.

Что касается причин конфликта, то она кроется в желании стран, «направляющих экономическое развитие, не потерять или расширять зоны своего господства и контроля над ресурсами». В этом новая война, как полагает эксперт, может быть похожа на прошлые военные конфликты, указал «Ридус». В то же время Памукоглу не исключает, что поводом для боевых действий может стать событие, которое «даже не произойдет в действительности, но будет выдано за реальное».