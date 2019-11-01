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Синоптики рассказали о двух новых временах года

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Синоптики расширили число времен года до шести

Москва, 1 ноября. Специалисты по погоде расширили число времен года на два. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, климатическая зима придет на территории России еще нескоро.

«Прогнозисты выделяют шесть времен года, в том числе предзимье. Предзимье — это период между осенью и зимой», — отметил эксперт.

Также Вильфанд рассказал, что предзимье ожидается 15-20 декабря. И лишь только после этого периода в Россию придет настоящая климатическая зима.

Сотрудник Гидрометцентра подчеркнул, что постоянные минусовые отметки установятся лишь в конце ноября, поэтому россиянам не надо ждать скорых морозов.

Что касается шестого времени года, то синоптики называют его предлетьем. Наступает оно в середине марта и длится в течение двух месяцев. Ранее Вильфанд отметил, что продолжительность холодного времени года в России сократилась, сообщают «Известия».

Напомним, что до вечера 1 ноября в Москве действует «желтый» уровень погодной опасности. При этом 5 ноября в столице России ожидается возвращение тепла.

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