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«Сочи» интересуется Матиасом Краневиттером

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«Сочи» интересуется Матиасом Краневиттером

Москва, 1 ноября. Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в «Сочи». Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, новичок РПЛ может арендовать аргентинца до конца текущего сезона в зимнее трансферное окно. Сообщается, что в петербургском клубе готовы отпустить 26-летнего футболиста, который редко проходит в состав. Сам Краневиттер хотел бы отработать контракт с петербургским клубом до конца.

Краневиттер перешел в «Зенит» из мадридского «Атлетико» летом 2017 года за восемь миллионов евро. С тех пор он провел 51 матч за сине-бело-голубых, преимущественно выходя на замены. В текущем сезоне аргентинец провел три встречи. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2021 года.

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