Россия и Турция обсудили ситуацию с курдскими террористами в Сирии

Анкара, 1 ноября. Начальник Генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер в пятницу провел телефонные переговоры со своим российским коллегой генералом Валерием Герасимовым по поводу ситуации с курдами из бандформирований в Сирии.

«В ходе переговоров состоялся обмен мнениями касательно развития событий в Сирии», — сообщает агентство Anadolu.

Ожидается, что в пятницу российские и турецкие военные могут приступить к совместному патрулированию в Сирии.

Напомним, что 9 октября Турция объявила военную операцию против курдских боевиков и террористов «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ группировка) в Сирии, которая получила название «Источник мира».

Операция продлилась до 22 октября, когда Россия и Турция подписали меморандум о взаимопонимании, который предполагает совместное патрулирование в зоне безопасности. Вскоре после этого ООН сообщила о затишье в Сирии после начала вывода курдских банд из зоны безопасности.

1 Организация запрещена на территории РФ.