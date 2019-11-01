США пытаются спасти вброс о «ликвидации» аль-Багдади в Сирии новыми фейками

США не оставляют надежды легализовать вброс о своей победе над главарем «Исламского государства»1 (деятельность запрещена в РФ) Абу Бакром аль-Багдади, который был якобы ликвидирован в ходе спецоперации американского спецназа и ВВС Штатов в сирийском Идлибе. Что Вашингтон выдумал на этот раз? Разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Как США «примирили» ИГ и «Ан-Нусру»

Еще в самом начале фейковой кампании американского лидера Дональда Трампа представители министерства обороны РФ вполне резонно заметили, что само нахождение главного джихадиста в Идлибе, где хозяйничает враждебная «Исламскому государству» «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в России), заставляет серьезно усомниться в уверениях Белого дома.

В надежде разбить этот разумный довод, американцы вбросили очередной фейк. Но предложенная ими версия не выдерживает никакой критики.

Так, американское издание The New York Times обнародовало некие документы неизвестного происхождения, которые говорят о том, будто бы бандформирование «Хурас ад-Дин» помогало ИГ1 сохранять присутствие и активность в провинции Идлиб в обмен на финансовую поддержку в размере 67 тысяч долларов. То есть утверждается, якобы «Исламское государство» арендовало позиции у идлибских боевиков.

Но как нынешние оккупанты пошли на это, зная, что члены ИГ одержимы возрождением своего «халифата»? Предоставив им плацдарм для этого, так называемая вооруженная оппозиция могла спровоцировать восстановление группировки, и новый территориальный анклав «Исламского государства» поглотил бы Идлиб вместе со всеми ее позициями в самую первую очередь.

Это далеко не единственный вопрос к этим бумагам, подлинность которых американские журналисты ничем не подтверждают. Аналитики и эксперты, изучившие данную документацию, указали на массу несоответствий. Во-первых, значительная часть бумаг отмечена теми датами, когда группировки «Хурас ад-Дин» даже еще не существовало вовсе - 2016 и 2017 годами. Во-вторых, возникает резонный вопрос – зачем члены идлибского бандформирования вообще взялись документировать факты получения взяток от своих противников?

Конечно, у «Исламского государства» на северо-западе САР могла существовать агентурная сеть из числа завербованных исламистов и полевых командиров различных бандгрупп. И если так, хотя прямых доказательств этому нет, то таких «кротов» обязали бы скрывать свою присягу аль-Багдади до наступления благоприятной ситуации и подпольно работать на благо «халифу» внутри конкурирующих группировок.

Не качеством, а количеством

США не отвечают на все эти вопросы. Их фейки как всегда сделаны грубо, и при более пристальном взгляде на них всегда обычно не составляет труда рассмотреть явные противоречия. Очевидно, что вброс о связях ИГИЛ1 и «Хурас ад-Дин» и наличии между ними финансовой отчетности не выдерживает критики. Зато легко можно объяснить, почему Соединенным Штатам было выгодно легализовать данную дезинформацию.

Пропагандистская кампания США строится по накопительной системе. Их девиз – важно не качество фейков, а их количество. Штаты верят, что вранье может стать правдой, если повторить его много раз.

Судя по всему, «объяснив» данным вбросом пребывание аль-Багдади в Идлибе, Вашингтон рассчитывал добавить следующий фейк в копилку и окончательно сформировать в сознании обывателей представление о том, будто бы Соединенные Штаты действительно устранили главаря «Исламского государства».

Тем не менее, заявления США об «уничтожении» лидера ИГ вызывают сплошные вопросы, и ни на один из них американцы так и не дали внятного ответа. До сих пор ими не было представлено ни одного прямого подтверждения, что аль-Багдади мертв, а тем более – что погиб он именно в результате атаки Соединенных Штатов.

Ни видео нападения, где нет даже времени и координат места, ни ДНК-тест, основанный на непонятно откуда взявшихся биоматериалах будто бы самого террориста №1, ни стилизованный под ресурсы ИГИЛ пост с якобы подтверждением смерти «халифа» – ничего из этого не говорит о том, что аль-Багдади действительно убит. При более тщательном рассмотрении вся эта «доказательная база» тут же рассыпается.

«Три террориста, Трамп и собака»

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев заметил в интервью корреспонденту ФАН, что Вашингтон часто сначала запускает придуманные истории в информационное пространство, а уже потом пытается легализовать их посредством более детальных фейков по мере появления вопросов.

«Была вскрыта масса несоответствий, и сейчас американцы пытаются хоть как-то их объяснить. Видимо, существует целый комитет таких «объясняльщиков», которые придумывают версии, а затем пытаются под них представить какие-то документы. Но все эти «доказательства» в итоге вызывают еще больше вопросов, поскольку их логика все никак не сходится. Это говорит о том, что сама изначальная информация – ложь. Последующие данные от США – это старания убедить общественность. Но если бы ликвидация аль-Багдади произошла на самом деле, то точно были бы какие-то прямые свидетельства, которые Вашингтон сам поспешил бы представить всему миру», – уверен наш собеседник.

Он признался, что ему данная история с якобы уничтожением лидера «Исламского государства» напоминает плохо продуманную кинокартину, будто бы основанную на реальных событиях.

«Мы наблюдаем торопливую доработку халтурного сценария к голливудскому фильму под названием «Три террориста, Трамп и собака», а я уже почти неделю чувствую себя кинокритиком этой картины. Ведь этот выдуманный сюжет США пытаются представить как реальные события. Но и видео, и документы явно были изготовлены позже. Что касается этих бумаг, то вообще все что угодно можно было бы набрать на компьютере и распечатать в виде какой-то секретной документации за подписью якобы самого аль-Багдади. Все «доказательства» американцев всегда либо прячутся где-то, либо демонстрируются только в интернете», – отметил эксперт.

Такое настойчивое стремление Белого дома заставить всех считать его «ликвидатором террориста №1» объясняется колоссальными репутационными потерями США, которые нынешний президент теперь отчаянно старается восполнить, чтобы удержаться в своем кресле на второй срок.

«Я не исключаю, что Соединенные Штаты в настоящее время уже ищут каких-то свидетелей среди местного населения, точнее тех, кто сыграет очевидцев. Возможно, занимаются сфабриковкой каких-то новых артефактов. Денег на эти «доказательства» Трамп и его команда не жалеют, им важно заставить всех думать, якобы их победа над лидером ИГ – правда. Впрочем, эта его уже начавшаяся предвыборная кампания, наверняка, во многом спонсируется за счет сирийской нефти, которую американцы не прекращают контрабандой вывозить за рубеж с месторождений на востоке САР», – заключил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.