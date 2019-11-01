МИА «Россия сегодня» обвинило литовский портал в клевете



Москва, 1 ноября. МИА «Россия сегодня» потребовало извинений за клевету от литовского новостного портала Ekspertai, заявившего, что российское агентство якобы занимается финансированием терроризма и отмыванием денег.

30 октября на сайте Ekspertai появилась заметка о том, что Дания дала зеленый свет газопроводу «Северный поток — 2». Автор материала сослался на агентство РИА Новости, уточнив тут же, что оно «принадлежит международной медиагруппе «Россия сегодня», занимающейся финансированием терроризма и отмыванием денег». В качестве аргумента была приведена ссылка на другой материал Ekspertai о получении неким гражданином Литвы письма от шведского Swedbank с уведомлением о прекращении расчетов с МИА «Россия сегодня».

В пресс-службе российского агентства в ответ заявили, что статья литовского портала содержит прямую клевету, вводит читателей в опасное заблуждение и наносит урон репутации агентства.

«Мы требуем немедленных публичных извинений со стороны издания. Готовы отстаивать наши права и честное имя в судебном порядке», — подчеркнули представители агентства.

Как отмечает «Газета.ру», тяжкие обвинения в адрес МИА «Россия сегодня» — далеко не первый случай попыток притеснения российских СМИ в странах Прибалтики. Власти Эстонии, Литвы и Латвии и раньше неоднократно пытались мешать работе российских изданий: блокировали сайты Sputnik Литва и Baltnews.lv.

Более того, шеф-редактору Sputnik Литва Марату Касему запретили въезд в Литву, а журналистов РИА Новости, RT, Первого канала, Пятого канала и газеты «Известия» не пустили на судебное заседание, где был оглашен приговор по резонансному делу о событиях 1991 года в Вильнюсе.

Под опалу попадают и ресурсы, транслирующие передачи российских телеканалов. В частности, 1 октября в Эстонии был закрыт городской телеканал «Таллинское телевидение» (TTV). В качестве официальной причины закрытия власти заявили о том, что TTV убыточный, хотя на самом деле недовольство властей было связано с тем, что TTV закупал программы Первого Балтийского канала (в сетку вещания созданного в Латвии ПБК входят местные новостные и дискуссионные передачи на русском языке, а также передачи российского Первого канала. — Прим. ФАН).

Неправомерные действия властей стран Прибалтики неоднократно критиковали в МИД РФ. По мнению представителя российского внешнеполитического ведомства, антироссийская линия, которую гнут Вильнюс, Рига и Таллин, наглядно демонстрирует, чего на самом деле стоят все их демагогические заявления о приверженности принципам демократии и свободы слова.