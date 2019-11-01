Названы сроки строительства автобана Москва — Казань

Москва, 1 ноября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одобрил проект строительства платного автобана между Москвой и Казанью. Об этом сообщил вице-премьер России Максим Акимов.

Строительство скоростной трассы Москва — Казань начнется уже в следующем году. Скоростная магистраль сократит время в пути с 12 до шести с половиной часов, сообщает телеканал «360».Окончание работ по автобану запланировано к 2027 году.

«Внесем соответствующие изменения в паспорт федерального проекта Европа — Западный Китай, где будет отражена эта новая этапность (строительство скоростной трассы. — Прим. ФАН).

Первые два отрезка автобана соединят между собой Москву и Владимир — 145 километров, включая обходы Балашихи и Ногинска. В 2021 году дорожники приступят к работе на участках от Владимира до Арзамаса, а в 2022 году — от Арзамаса до Канаша, пишет «ФедералПресс».

«В предпроектной проработке у нас продолжение этой трассы после Казани до Екатеринбурга», — отметил Акимов.

Проект строительства скоростной трассы Москва — Казань является частью создаваемого коридора Европа — Западный Китай, который охватывает территории России, Казахстана и Китая. Его общая длина превышает восемь тысяч километров, из них более двух тысяч приходится на дороги РФ.

Ранее «Автодор» назвал стоимость разового проезда по скоростной трассе, соединяющей между собой Москву и Петербург. Путем народного голосования автобану между двумя столицами дали название М-11.