Минфин РФ намерен распространить налог для самозанятых на всю страну

Москва, 1 ноября. Министерство финансов России планирует с 1 июля 2020 года официально ввести налогообложение самозанятого населения на федеральном уровне. Об этом в пятницу заявил министр финансов Антон Силуанов.

Пока что этот налоговый режим действует лишь в некоторых регионах в качестве пилотного проекта.

«По итогам 2019 года мы изучим опыт реализации эксперимента в 4 пилотных регионах, доработаем систему его администрирования, чтобы минимизировать возможные бюджетные риски», — цитирует главу Минфина пресс-служба ведомства.

Отметим, что распространение налогового режима на всю страну произойдет не сразу. Сперва правительство намерено расширить количество пилотных регионов до 19. В первую очередь речь идет о субъектах федерации, которые являются донорами, и где расположены города-миллионники.

Пока что налоги с самозанятого населения взимаются только в четырех регионах — Москве, Московской, Калужской областях и в Татарстане. С 1 января 2020 года они также появятся в Петербурге, Ленинградской, Воронежской, Волгоградской, Новосибирской, Нижегородской и других областях страны.

По словам Силуанова, налог на профессиональный доход не требует от россиян регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и посещать налоговую инспекцию, однако предполагает регулярные отчисления от 4 до 6% выручки в казну.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба России с 2020 года обяжет компании выплачивать НДФЛ и страховые взносы за самозанятых сотрудников, которых они привлекают к работе.