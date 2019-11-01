В МЧС рассказали, как требования по установке пожарных датчиков спасут наши жизни

МЧС России готовит изменения в свод правил по автоматическим установкам пожарной защиты, чтобы обязать застройщиков ставить пожарные датчики во всех строящихся домах России — вне зависимости от этажности зданий — даже в одноквартирном жилье. Об инициативе министерства Федеральному агентству новостей рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. Вместе мы рассуждали о том, как противопожарное оборудование могло бы продаваться в российских супермаркетах, и протестировали простейший пожарный извещатель.

Как стало известно ФАН, ведомство инициировало одну из мер контроля пожарной безопасности в российском жилом фонде — обязательства для застройщиков по установке пожарных извещателей.

«Ежегодно более 70% пожаров в России случаются в жилом фонде, — объясняет Ринат Еникеев, – более 46% приходится на многоквартирный жилой сектор, остальные — на частный, сельский фонд. И порядка 90% погибших от огня людей пожар застает именно в жилье. Кроме того, около 400 несовершеннолетних мы каждый год теряем на пожарах — в основном, также в жилом фонде».

Требования к автономным пожарным извещателям появились в 1997 году – с момента появления норм пожарной безопасности (НПБ 66-97), в 1999 году — требования по установке их в жилье. Сегодня эти требования прописаны в СП5 (СП 5.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования). В МЧС рассказали, почему сейчас потребовалось изменение норм. До 2018 года в России в среднем на 10% ежегодно снижалась гибель несовершеннолетних. В 2017 году и вовсе — на 16%. Но в 2018 году, к сожалению, эта кривая пошла вверх. Свой анализ ситуации представил Следственный комитет РФ: он назвал одним из обстоятельств недостаточное количество пожарных извещателей в домах социально незащищенных групп населения. МЧС было поручено разработать и реализовать меры по снижению этой печальной динамики.

Сегодня в России действуют региональные и муниципальные целевые программы по бесплатной установке пожарных датчиков в домах малоимущих и социально-неблагополучных семей, одиноко живущих инвалидов и пожилых людей. Сотрудники пожнадзора не имеют права самостоятельно прийти в жилье, но участвуют в подомовых обходах с сотрудниками полиции и органов опеки. Ставить датчики помогают волонтеры из Всероссийского добровольного пожарного общества. В некоторых домах им не только не говорят «спасибо», но встречают с агрессией.

Дети гибнут как у безответственных родителей, так и у заботливых любящих мам и пап, бабушек и дедушек. И это самое трагичное.

«Недавно в Дагестане был случай, — рассказывает Ринат Еникеев, — благополучные родители привезли из Москвы детей погостить к бабушке в дальнее село. Случился пожар. Пожилая женщина не смогла вовремя эвакуировать ребят, сосед разбил стекло, но поздно… Дети умерли в машине скорой помощи».

Но самый страшный сценарий, рассказывают спасатели, — это оставить детей одних. Достаточно считанных минут, чтобы ребенок устроил пожар.

Директор департамента надзорной деятельности МЧС рассказывает трагическую историю из семьи «своих», и она, к сожалению, повторяется в других российских семьях. Отец-пожарный на сутки уходит на смену, детей решают не вести в детский сад из-за кашля и насморка, мама выходит в аптеку.

«Ее не было всего минут 20. За это время дети погибли на пожаре, — с сожалением говорит Еникеев. — Пожар всего 1,5 квадратов — загорелось одеяло. Потушили быстро, но малыши задохнулись. Мы призываем, вывешиваем баннеры в городах, обращаемся через прессу: пожалуйста, не оставляйте детей без присмотра — за время вашего отсутствия они могут сделать все, что угодно!»

Основной пик пожаров приходится на выходные и праздничные дни, время резкого перепада температуры и массового использования обогревателей в домах, а также на ночь — с 23 часов до 4 часов утра — в это время нелегко проснуться. Лучше автономных дымовых оптико-электронных пожарных извещателей на этот случай еще не придумали. Эти устройства, действительно, спасают жизни, утверждают пожарные.

Люди на пожарах чаще всего погибают от дыма, а не прямого огня, поэтому чем раньше удастся обнаружить возгорание, тем больше шансов выжить. Автономный пожарный извещатель реагирует на определенный уровень концентрации аэрозольных продуктов горения веществ и материалов и подает звуковой сигнал. Маленькая коробочка размером с ладонь верещит с громкостью до 85 дБ — разбудит всякого. Мы запускаем устройство прямо в кабинете Рината Еникеева, и секунд на 10 сигнал тревоги полностью заглушает наш разговор.

«А главное — этот датчик стоит около 300 рублей, — говорит директор Департамента надзорной деятельности МЧС. — Вот такая цена безопасности».

Датчики дымового действия, как правило, ставят в спальных помещениях, датчики тепловые или газовые — на кухне. Оборудовать жилье противопожарными устройствами — практика европейских стран, Европы и США, где в некоторых регионах в 100% домов стоят пожарные извещатели.

В России современные нормативные документы обязывают устанавливать пожарные датчики в строящихся домах высотой более трех этажей, торговых киосках, бытовках, как дополнение к системе пожарной сигнализации в общежитиях, специализированных жилых домах для престарелых и инвалидов.

МЧС готовит изменения в свод правил по автоматическим установкам пожарной защиты, которые установят новые требования и обяжут застройщика оборудовать жилые помещения дымовыми извещателями вне зависимости от этажности, включая одноквартирные жилые дома.

Также в Госдуме второго чтения ожидает законопроект по вопросам совершенствования деятельности федерального государственного пожарного надзора. Согласно ему пожарные инспекторы будут участвовать в приемке в эксплуатацию жилых комплексов вместе с органами строительного надзора.

«В этом случае мы сможем повлиять на соблюдение требований безопасности строящегося жилья, — объясняет Ринат Еникеев. — Обязательным условием при приемке жилья в эксплуатацию будет установка пожарных извещателей».

«Между прочим, и сейчас никто не останавливает застройщика от того, чтобы ставить пожарные датчики в жилой фонд при строительстве, — отмечает Ринат Еникеев. — Да и в любое существующее жилье такой извещатель устанавливается за пять минут — в стену вкручиваются два самореза, на них вешается коробочка и спасает жизни. Но в России пока отстает культура пожарной безопасности. Только по подтвержденным данным за два последних года благодаря извещателям спасены свыше 700 человек. Из них более половины — дети, — говорит Еникеев. — А сколько еще случаев, когда благодаря этому человек сам успел потушить начинающийся пожар и даже не стал вызывать пожарных. Мы в МЧС взываем ко всем — установите себе датчики в домах, это недорого, просто и стоит того».

Пожарные датчики вполне могли бы продаваться в любом супермаркете так же, как и элементарные средства спасения и предупреждения пожаров. Хорошо бы в любом торговом центре иметь «прилавок безопасности», где можно купить огнетушители, самоспасатели — все, чем каждый человек может обезопасить себя, — предположили мы с главой департамента надзорной деятельности МЧС.

«Но на самом деле это так и должно быть, — считает Ринат Еникеев. — Да, пожарный извещатель — оптимальное решение для вашей безопасности. Можно купить датчик и с GPS модулем, он будет отправлять сообщение на ваш смартфон при срабатывании системы».

По его словам, при внедрении всех инициатив МЧС, а также с помощью СМИ, при росте осознанности самих россиян, реализации муниципальных и региональных программ по бесплатной установке датчиков, в ведомстве прогнозируют снижение гибели несовершеннолетних на пожарах в течение двух-трех лет на 12-15%.

В МЧС также предостерегают россиян от мошенников, которые под видом сотрудников государственного пожарного надзора предлагают обследовать жилье или продают пожарные датчики.

«Мы еще раз обращаем внимание на то, что установка пожарных извещателей проводится бесплатно в соответствии с адресными списками многодетных семей и социально-незащищенных групп населения. В наши полномочия не входят проверки соблюдения требований пожарной безопасности жилых помещений, а наши сотрудники при проведении профилактических мероприятий должны быть в форменной одежде и предъявить служебное удостоверение», — прокомментировали ФАН в ведомстве.

Инициатива по установке пожарных датчиков станет одной из ступеней построения системы пожарной безопасности в России, говорят в МЧС. Если, конечно, не спиливать пожарные датчики при въезде в новую квартиру, не вынимать батарейки и не забывать менять блок питания…