Охранник, пропустивший в детсад убийцу ребенка, задержан в Нарьян-Маре

Нарьян-Мар, 1 ноября. Охранник детского сада «Сказка», пропустивший в здание убийцу шестилетнего мальчика, задержан в Нарьян-Маре. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Архангельской области и НАО.

Задержанный является сотрудником охранного предприятия «Святогоръ». В его обязанности входило обеспечение безопасности на территории детского сада, однако мужчина, очевидно, трактовал это по-своему, и когда убийца ребенка позвонил в домофон, то охранник сразу пустил его в здание, приняв за родителя одного из воспитанников садика, и даже не вышел из своей комнаты.

В настоящее время в отношении охранника возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека».

Установлено, что убийца готовился к преступлению. Сам он заявил, что на убийство мальчика его якобы толкнули «голоса в голове». Сегодня суд арестовал убийцу. Ему инкриминируют убийство малолетнего. На допросе он отказался давать показания.

Накануне стало известно, что преступник ранее лечился в психиатрической клинике, а в сентябре пытался покончить с собой. Его родственники и знакомые при этом заявляют, что мужчина никогда не вел себя агрессивно.