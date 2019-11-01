Сотни мигрантов попросили у ООН защиты после побега из тюрьмы, подконтрольной ПНС Ливии

Триполи, 1 ноября. Около 450 мигрантов сбежали из центра временного содержания «Абу-Салим», который контролируют боевики, связанные с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии.

Мигранты столпились ночью у объекта ООН в Триполи. Беглецы сообщили, что они не получали еду несколько недель. Мигранты отметили, что они вынуждены были просить у семьи денег, чтобы заплатить полиции и получить еду. Те, кто не смог заплатить, голодали.

По данным ООН, центр содержания беженцев в Триполи находится под контролем ПНС Ливии, связанного с террористами «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ). Район «Абу-Салим», где располагается центр, контролирует бандформирование, входящее в МВД ПНС Ливии, ООН неоднократно обвиняла боевиков в пытках и убийствах.

В настоящий момент в центре содержатся более 800 мигрантов, многие находятся там неофициально. В том числе в центр были переведены мигранты из другого объекта, который был поражен в результате авиаудара.

Глава миссии Агентства ООН по делам беженцев в Ливии Жан-Поль Кавальери заявил, что в центре не хватает мест для такого большого количества людей.

«Нынешняя ситуация отражает то тяжелое положение, в котором находятся многие беженцы, ищущие убежище в Ливии», — говорится в его заявлении.

Напомним, кризисная ситуация в Ливии продолжается с 2011 года, когда был свергнут и убит многолетний правитель страны Муаммар Каддафи. В настоящее время в Ливии установлено двоевластие: восток страны находится под контролем избранного парламента и Хафтара, а запад — под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Файезом Сарраджем. В начале апреля ЛНА под предводительством маршала Хафтара начала наступление на Триполи, где находится ПНС Ливии.

Кроме того, боевики, связанные с ПНС Ливии, незаконно удерживают в плену двоих россиян. Весной 2019 года сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан проводили социологическое исследование в Ливии на территории, подконтрольной ПНС Ливии. Россиян задержали без предъявления обвинения и отправили в одну из самых страшных ливийских тюрем — «Митига». В тюрьме они подвергаются пыткам.

Россияне занимались изучением и анализом информации о культурной, гуманитарной, социологической и политической обстановке в стране. Исследователи работали открыто, помимо нашумевшей встречи с сыном Муаммара Каддафи — Саифом аль-Исламом Каддафи, они провели беседы и с другими политическими деятелями и представителями власти Ливии.

1 Организация запрещена на территории РФ.