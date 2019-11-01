Россия досрочно завершила поставки С-400 в Турцию

Москва, 1 ноября. Россия завершила поставки комплексов ЗРК С-400 «Триумф» в Турцию. Об этом заявил генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев.

По его словам, все компоненты зенитно-ракетных систем были доставлены досрочно. Михеев подчеркнул, что в 2019 году «Рособоронэкспорт продолжил укреплять свой имидж надежного партнера, динамичной и гибкой компании», которая готова «эффективно вести бизнес даже в условиях сильнейшего давления со стороны конкурентов».

Михеев также указал на то, что Рособоронэкспорт открыл первое в мире совместное предприятие по производству автоматов Калашникова в Индии.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция договорились о поставках российских С-400 в Анкару. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что США оказывают на республику серьезное давление из-за договора с российской стороной, отметив, что страна не будет отказываться от вооружения. Первый этап поставки элементов российских ЗРК завершился в июле 2019 года, второй — в сентябре.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что Анкара готова приобрести дополнительные батареи зенитных ракетных систем С-400 у России. По его словам, такой сценарий возможен в том случае, если у Турции не получится купить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot у США. Чавушоглу отметил, что у Анкары есть потребность в подобных системах.

Помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер обвинил Россию в стремлении распространить свои зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 во всем мире, как раньше автомат Калашникова. По его словам, с помощью продажи С-400 Россия якобы стремится воспользоваться потребностями партнеров в области безопасности и препятствует поставкам из США «более передовых средств обороны».