Россия и Турция вышли на совместный патруль в Сирии. События дня. ФАН-ТВ

Россия и Турция вышли на патруль в Сирии Россия и Турция, наконец, приступили к совместному патрулированию на северной границе Сирии. К новому этапу «сочинского меморандума» стороны перешли после того, как министр обороны России Сергей Шойгу заявил о досрочном выводе курдских боевиков из региона. Напомним, что почти месяц назад президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил на севере арабской республики военную операцию «Источник мира», в первую очередь против местных курдских террористов. 22 октября Эрдоган и его российский коллега Владимир Путин подписали меморандум о дальнейших действиях. Согласно нему, наша военная полиция в районе сирийской границы должна была содействовать уходу вооруженных курдов. Затем Москва и Анкара примут совместные меры для безопасного возвращения беженцев на эти территории.

Стали известны детали убийства Лаврентьева Следственный комитет назвал возможную версию убийства Сергея Лаврентьева, бывшего главы Киселевска. В ночь на 1 ноября он стал жертвой, предположительно, разбойного нападения с кражей. В то же время оперативники не исключают и другие версии. Напомним, что 59-летний чиновник был застрелен у себя дома в поселке Верх-Чумыш. Несколько неизвестных мужчин пробрались к нему на участок. Жена Лаврентьева заметила нарушителей и сообщила мужу — тот взялся за ружье и перед гибелью застрелил одного преступника. На опубликованных в Сети фото видно, что бандит оделся в камуфляж и имел при себе бинокль. Его соучастник скрылся, хотя СМИ сообщают, что к ЧП, вероятно, причастны больше двух человек. Их сейчас разыскивает полиция.

Трамп зачитает стенограмму беседы с Зеленским Президент США Дональд Трамп задумал грандиозное обращение к нации. В интервью Washington Examiner американский лидер рассказал о планах зачитать стенограмму своего разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским, чтобы ее услышал весь американский народ. В качестве одного из форматов Трамп предложил прямой эфир на ТВ. Накануне президент США еще раз призвал своих подписчиков в Twitter ознакомиться с документом, но сейчас, видимо, решил заручиться еще большей поддержкой. Напомним, что нижняя палата Конгресса США, большинство в которой занимают демократы, одобрила старт процедуры импичмента. Дело против Трампа связано с июльскими событиями, когда он на переговорах с Зеленским якобы потребовал расследовать деятельность семьи Джо Байдена на Украине. На фоне скандала Белый дом показал стенограмму той беседы, однако признаков шантажа и давления в ней не нашлось. Но демократы, похоже, явно настроены если не отстранить Трампа от должности, то хотя бы помешать его участию в грядущих выборах 2020 года.