Украина и ЛНР развели вооружение в Золотом, сообщили в Луганске

Луганск, 1 ноября. Луганская Народная Республика (ЛНР) завершила разведение сил и средств на линии соприкосновения в районе Золотого, об этом сообщил глава представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко.

«Сегодня, 1 ноября, Народная милиция завершила в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске, возобновленный процесс разведения сил и средств на участке № 2 «Золотое», ― сообщил Филипоненко.

По словам представителя ЛНР в СЦКК, Луганск уведомил Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ о завершении разведения в районе Золотого. ЛНР ждет от ОБСЕ подтверждения того, что украинская сторона также провела разведение сил.

Во вторник глава МИД Украины Вадим Пристайко объявил о начале разведения войск в Золотом. Украинский министр пояснил, что Киев задержал отведение сил, поскольку все действия должны были проверить и подтвердить в мониторинговой миссии.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе на заседании в Минске 1 октября согласовала разведение сил в районе Золотого в ЛНР и Петровского в ДНР. Разведение было запланировано на 7 октября и должно было продлиться 30 суток. Однако Киев три раза срывал разведение. Донецкая и Луганская народные республики предприняли попытку начать разведение 9, 10 и 11 октября, для этого были запущены белые ракеты. Но Киев проигнорировал сигнал и сорвал разведение.