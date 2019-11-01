Суд арестовал подозреваемого в убийстве шестилетнего мальчика в Нарьян-Маре

Нарьян-Мар, 1 ноября. Подозреваемого в убийстве мальчика в детском саду Нарьян-Мара мужчину по решению суда заключили под стражу. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте Следственного комитета России.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемого <...> меру пресечения в виде заключения под стражу», — указывается в сообщении.

Напомним, ранее полицейские задержали мужчину, который ножом убил шестилетнего мальчика в детском саду в Нарьян-Маре. По информации Федерального агентства новостей, местный житель, которого подозревают в убийстве ребенка, был психически больным.

В момент совершения преступления, по предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Предполагаемый преступник нанес ребенку ножевое ранение в шею. Шестилетний мальчик скончался от кровопотери. 36-летний мужчина во время первых показаний заявил, что что убить ребенка ему приказали голоса.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося. В отношении должностных лиц и охранного предприятия возбуждены уголовные дела о халатности.