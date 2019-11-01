Пугачева призналась, что «умирает от страха» перед концертом в Минске

Москва, 1 ноября. Известная российская певица Алла Пугачева призналась, что очень волнуется перед концертом в Минске. Об этом она сказала провожающим ее журналистам, когда садилась в собственный вагон поезда, который должен отвезти ее в столицу Белоруссии.

«Я чуть не умираю от страха», — отметила королева российской эстрады, садясь в вагон.

При этом артистка ничем не выдавала своего волнения. Отправляясь в Белоруссию, она была абсолютно спокойна и собрана. Одета певица была традиционно в черное пальто и черную шляпу, а глаза скрывали темные очки, сообщает Ura.ru.

Отметим, что Пугачева предпочитает путешествовать на поездах, поскольку боится летать на самолетах. Примадонна как правило арендует целый вагон для себя, своего директора и помощников. В вагоне есть купе, спальня, столовая и душ.

2 ноября в Минске состоится юбилейный концерт, который приурочен к 70-летию звезды российской эстрады. Выступление состоится на сцене «Минск-Арены», которая вмещает 15 тыс. зрителей. При этом, как ожидается, в одном из номеров будет задействована балерина Анастасия Волочкова со своей творческой группой. Всего же, по словам организаторов концерта, в шоу принимают участие около 60 человек.

Напомним, что Пугачевой в этом году исполнилось 70 лет. В честь этого королева российской эстрады решила изменить собственным правилам и вновь временно вернуться на сцену, чтобы дать несколько юбилейных концертов, первый из которых прошел в Кремлевском дворце.