Фейк США о «ликвидации» аль-Багдади напоминает сюжет голливудского фильма — эксперт

Президенту США Дональду Трампу необходим фейк о «ликвидации» лидера террористической группировки «Исламское государство»1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади для того, чтобы использовать это «достижение» в предвыборной борьбе, уверен доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Президент Сирии Башар Асад оценил заявления США о «ликвидации» главаря террористической группировки ИГИЛ1 (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади. Он отметил, что Дамаск не контактировал с США по данному вопросу, нет свидетельств того, убит ли аль-Багдади на самом деле.

«Мы никак не контактировали с американскими институтами по вопросу ликвидации аль-Багдади. Что еще важнее, мы не знаем, произошла ли на самом деле эта операция или нет. Вся тема ликвидации — аль-Багдади — это уловка… Американская политика ничем не отличается от Голливуда, она опирается на воображение», — рассказал Асад в интервью сирийским гостелеканалам.

Как утверждает лидер Сирии, США пока не предоставили никаких доказательств убийства главаря террористической группировки. Более того, Дамаск узнал о своей «помощи» США исключительно из сообщений в СМИ.

В четверг в Сеть был залит новый бездоказательный фейк о якобы ликвидации аль-Багдади. Медиаконтент (фото и аудиозапись неизвестного происхождения, в которой содержится неподтвержденное заявление о смерти главаря исламистов) был разослан якобы от медиацентра «Исламского государства». По информации военных источников портала Arabi Today, вместо аль-Багдади в рамках данного спектакля был убит вместе с семьей один из приближенных к «халифу» террористов ИГ1.

Александр Перенджиев обращает внимание, что ликвидация Вашингтоном главаря ИГИЛ напоминает сюжет голливудского фильма.

«В нем не только сюжет ликвидации, но и есть элементы эротики. Кроме того, это также можно назвать грубым порно. На кадрах видно, что «Багдади» в трусах. Там есть ряд других интересных моментов, которые об этом говорят», — заявил Перенджиев в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт признался, что он один из первых заявил о том, что это фейк. Более того, если обращаться к аналитике, то она показывает, что это действительно так. Также собеседник ФАН объяснил, зачем США нужен этот фейк.

«Он нужен США для внутреннего пользования, а именно, чтобы убедить свое американское сообщество в том, что Вашингтон действительно борется с терроризмом. При этом необходимо показать, что они все герои во главе с Трампом. Потом команда Трампа хочет иметь возможность использовать это «достижение» в предвыборной борьбе, показывая, что они такие молодцы. Также здесь идет некая модернизация имиджа Трампа, до этого он был бизнесмен, а теперь он героический борец с терроризмом, и главный его успех — уничтожение этого Багдади. Для того, чтобы избиратели запомнили это все, «ликвидация» главы ИГИЛ показывается как кино», — рассказал Перенджиев.

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что американские солдаты загнали в угол и «уничтожили» одного из опаснейших в мире террористов. Примечательно, что с 2015 года аль-Багдади множество раз «убивали и ранили», но каждый раз эти сообщения не получали официального подтверждения.

В четверг в Сети появился новый бездоказательный фейк о якобы ликвидации главаря ИГ. Также неизвестные источники сообщили о том, что будто бы «был уничтожен» его помощник Абу Хасан аль-Мухаджир. Военный аналитик Андрей Кошкин считает, что США пытаются легализовать данные об «убийстве» аль-Багдади, вбросив фейковое сообщение медиацентра ИГИЛ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва по-прежнему не получила доказательств уничтожения американскими военными главаря террористической организации. В Минобороны РФ подчеркнули, что за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиасилами США или международной коалиции зафиксировано не было.

Ранее ФАН опубликовало материал, в котором привело семь причин не верить заявлению американских военных, сообщивших о ликвидации на территории сирийской провинции Идлиб аль-Багдади.

1 Организация запрещена на территории РФ.