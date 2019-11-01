Нарышкин заявил, что у РФ нет подтверждений «ликвидации» главаря ИГ аль-Багдади

Москва, 1 ноября. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сообщил, что без генетического материала главаря террористической группировки ИГ1 (организация запрещена на территории РФ) Абу Бакра аль-Багдади нет смысла говорить о его ликвидации.

Соответствующее заявление начальник разведки сделал перед началом совещания президента России Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ, пишет ТАСС.

«Генетического материала, который позволил бы со стопроцентной уверенностью говорить об этом, нет» — подчеркнул Нарышкин.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп выступил с официальным заявлением, в ходе которого сообщил об успешной «ликвидации» главы террористической организации ИГ (запрещена на территории России) Абу Бакра аль-Багдади. Американский лидер даже сообщил о проведенном тексте ДНК, якобы подтверждающем принадлежность останков опасного боевика. Однако официальных доказательств Соединенные Штаты так и не предоставили.

Мировое сообщество высмеяло заявление Трампа, напомнив, что аль-Багдади уже не первый раз «воскресает» после подобных спецопераций США. Эксперты высказали мнение, что такими фейками президент США пытается обеспечить себе голоса на предстоящих выборах.

Особенно пользователи соцсетей позабавил факт награждения президентом США пса за участие в операции по «убийству» лидера террористической группировки. После этого цена на породу животного на рынке резко возросла, сообщает «Газета.ру».

Минобороны РФ подчеркнуло, что в день, когда произошла «ликвидация» террориста, в воздушном пространстве над Сирией не было авиации США, и никакой достоверной информации о ликвидации аль-Багдади нет.

1 Организация запрещена на территории РФ.