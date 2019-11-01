В Совфеде в ответ на требование «репараций» призвали Киев замаливать грехи перед Донбассом

Заявление украинской стороны о том, что Россия должна выплачивать Украине «репарации» за Донбасс, — политический троллинг, на который не имеет смысла обращать внимание. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов.

Вопрос репараций

После окончания конфликта на территории Донбасса Российская Федерация якобы должна выплатить Киеву репарации на восстановление региона. Такое довольно странное заявление, учитывая, что Россия не является участницей гражданской войны на юго-востоке страны, сделал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

«Пока мы можем говорить о восстановлении подконтрольной части Донбасского региона. Относительно того, будут ли платить за это украинцы, за неподконтрольную территорию, то, конечно же, нет. Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион», — сказал Криклий.

В свою очередь украинский министр не стал называть точную сумму, которая необходима для восстановления региона. По его мнению, задача заключается в том, чтобы обеспечивать связь с теми гражданами, которые еще верят в успех Украины.

«Для этого мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины», — добавил Криклий, заметив, что речь, кроме того, идет и о КПП на границе с Крымом.

Украина должна замаливать грехи

В 2014 году на территории Украины началась гражданская война. Причиной стало нежелание жителей Донбасса признавать правительство, которое пришло к власти в результате кровопролитного неконституционного государственного переворота. В ответ действующий на тот момент президент страны Петр Порошенко объявил о начале так называемой антитеррористической операции, которая по сути стала карательным походом на мирных граждан своей же страны. По данным ООН, в ходе братоубийственного конфликта погибли свыше 13 тысяч человек.

Так, может, репарации должен выплачивать Киев Донбассу, население которого до сих пор страдает от ежедневных артиллерийских и минометных ударов Вооруженных сил Украины? Отвечая на этот вопрос, сенатор Олег Морозов отметил, что природа этой гражданской войны очевидна всем — государственный переворот. Природа этой войны также связана с тем, что отношение к людям, которые живут в Донбассе, со стороны Киева было настолько бесчеловечным, что в свою очередь вызвало яростный протест, который перерос в гражданскую войну.

«Действительно, Киев должен потратить неимоверные моральные и экономические усилия для того, чтобы замаливать грехи перед жителями Донбасса. Хотя я плохо себе представляю, какими деньгами это сделать. Поскольку моральная, этическая и политическая пропасть между Киевом и Донбассом сегодня колоссальная. Заявление о «репарациях» не стоит воспринимать всерьез. Это не более чем политический «троллинг», на который даже отвечать не стоит. Это не стоит даже чернил, которые на это надо будет потратить», — пояснил Олег Морозов.

Что касается вопроса окончания гражданского конфликта в Донбассе, Олег Морозов затруднился делать какие-либо прогнозы. По его словам, это зависит от того, насколько Киев будет последовательно выполнять дорожную карту — «формула Штайнмайера» — и имплементирует Минские соглашения.

«Если Киев будет выполнять свои обязательства, шансы на сохранения Донбасса в новом статусе в составе Украины есть. Если не будет, Донбасс уйдет», — заключил Олег Морозов.

«Формула Штайнмайера» после разведения вооружений на линии соприкосновения подразумевает три пункта. Первый — проведение выборов в ДНР и ЛНР. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в украинской конституции, передача контроля над границей РФ. И только потом уже на постоянной основе должен вступить в силу особый статус Донбасса.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин выразил мнение, что украинская власть не справляется с взятыми на себя обязательствами, в том числе по «формуле Штайнмайера», что, в свою очередь, ставит под сомнение готовность Киева к переговорам с Москвой на высшем уровне.