Момент нападения на экс-мэра Киселевска попал на видео

Кемерово, 1 ноября. Бывшего мэра кузбасского города Киселевск Сергея Лаврентьева застрелили в ночь на пятницу во дворе собственного дома. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео момента убийства.

Инцидент произошел в селе Верх-Чумыш в ночь с 31 октября на 1 ноября. На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что злоумышленников было как минимум двое. Один из преступников выстрелили экс-главе Киселевска в спину.

В результате происшествия погибли два человека – Лаврентьев и один из преступников. По данным правоохранителей, супруга Лаврентьева увидела на приусадебном участке силуэты двух незнакомцев, а также свет от фонарей. Экс-глава города вышел на улицу с ружьем, но назад уже не вернулся.

Женщина вышла на участок и обнаружила два трупа – супруга и преступника. Остальные злоумышленники покинули место преступления, в городе объявлена операция «Перехват».

Лаврентьев занимал пост главы Киселевска на протяжении 15 лет с 2003 года. В прошлом году он ушел в отставку по собственному желанию.