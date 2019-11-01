Структура Госдепа USAID наращивает «мягкую силу» у границ РФ

Деятельность Агентства США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID), являющегося структурой государственного департамента, запрещена в РФ с 2012 года. По словам тогдашнего представителя Госдепа Виктории Нуланд, несмотря на это, США «привержены задаче поддержки демократии, прав человека и развития здорового гражданского общества в России». В частности, отметила она, речь идет о продолжении сотрудничества с российскими неправительственными организациями. Технически USAID — это, выражаясь современным языком, грантовый оператор, распределяющий деньги американских налогоплательщиков через различные фонды.

Действует он по всему миру, распределяя миллиарды «демократических» денег. «Опять эта ваша конспирология…» — посмеется кто-то из читателей и удивится, насколько открыто, с публикацией конкретных документов, ведется работа.

ДРГ «за все хорошее»

В далеком теперь уже 2012 году этот здравый и логичный шаг российских властей был воспринят американскими политическими элитами и нашей отечественной пятой колонной, в том числе так называемыми «правозащитниками», как угрожающий демократии и свободе слова в России, ведь кое-кто остался без финансирования и был вынужден полностью свернуть свою деятельность либо значительно снизить активность.

Не лишним, учитывая последние протестные события в РФ, будет напомнить, что за десять лет, с 1992 по 2012 год, USAID выделило на различные проекты, реализованные на территории нашей страны, около 2,7 млрд долларов. Фактически деньги шли в Россию напрямую из Госдепа, осуществляющего таким образом свою деятельность за рубежом. Среди структур, получавших финансирование USAID, были «Московская Хельсинкская группа», Институт Гайдара, ассоциация «Голос», общество «Мемориал», «Трансперенси Интернешнл», организация инвалидов «Перспектива» и многие другие организации. Невольно задаешься вопросом: кто все эти люди? Сознательно ли они вели и ведут подрывную деятельность в России или просто, мягко говоря, не умны и не понимают, что бесплатный сыр бывает известно где и миллиарды жертвовать просто так, «на добрые дела», никто не будет?

Если бы вы сейчас смотрели документальный фильм — расследование, здесь должна была бы звучать песня группы «Среднерусская возвышенность» «Американский шпион». Потому что работа USAID — это по факту деятельность сетевой диверсионно-разведывательной группы наших заокеанских геополитических «оппонентов». В мягком формате, но с жесткими последствиями. То есть сбор данных, мониторинг ситуации и меры по влиянию на происходящее через создание онлайн- и офлайн-сетей, многие из которых формально не имеют отношения к политике. Известная технология, с помощью которой за несколько прошедших десятилетий были полностью переформатированы целые страны и регионы. Это, в частности, и события в Югославии, и «арабская весна», и украинская трагедия 2014 года, и многое другое.

В том числе осуществление секретных операций через так называемый отдел переходных инициатив, занимающийся подрывной деятельностью. Так, в конце 2014 года произошел скандал — огласке была предана попытка создания молодежного антиправительственного движения на Кубе с использованием кубинских рэперов. Как оказалось, ребята даже не были в курсе, что работают на американских «доброжелателей».

У наших границ

На Украине местные власти не только не накладывают ограничений на деятельность этой крайне сомнительной организации, но и, похоже, даже гордятся присутствием USAID на украинской территории. Известный лозунг Остапа Бендера «заграница нам поможет» на Украине стал почти официальным девизом.

Так, USAID уже третий год реализует в этой стране проект «Трансформация финансового рынка Украины». Судя по состоянию нынешнего государства, трансформируют ее «товарищи» явно в сторону полной аннигиляции. Это не единственный проект агентства в этой стране. Обратимся к «украинской» страничке на официальном сайте USAID.

«Начиная с 1992 года общая стоимость помощи, предоставленной Украине со стороны USAID, составляет более 3 млрд долларов США», — гласит представленная информация.

То есть вкладываются в это небольшое по евразийским меркам пространство вполне конкретно. Не брезгуя, вкладываются во все. В том числе в выборы в Верховную раду. Выгодное, кстати, вложение. Была разработана целая стратегия по продвижению «УДАРа», партии Виталия Кличко, и «Фронта Змин» («Фронт перемен») Арсения Яценюка.

Но, спрашивается, зачем государству, расположенному за многие тысячи километров от Украины, вкачивать в нее деньги налогоплательщиков? Там же имеется ответ. Дело в том, что, по мнению Госдепа, ситуация, когда «…Украина ведет войну на два фронта […] с одной стороны, она сопротивляется полномасштабной агрессии со стороны России, а с другой — преодолевает унаследованное от предыдущих лет бремя внутренней коррупции» […] «...имеет глубинные последствия для будущего Европы, для стабильности в регионе и для Соединенных Штатов Америки».

С точки зрения здравого смысла не очень понятно. Но все, в общем-то, становится на свои места, если мы обратимся к трудам покойного американского геополитика Збигнева Бжезинского.

«Россия может быть либо империей, либо демократией, но не тем и другим одновременно… Без Украины Россия перестает быть империей, с Украиной же, подкупленной, а затем и подчиненной, Россия автоматически превращается в империю», — писал он в своей статье «Преждевременное партнерство», вышедшей в 1994 году, то есть практически сразу после появления Украины на политической карте мира.

То есть, как и много лет назад, когда Австро-Венгрия чуть более 100 лет назад конструировала украинскую государственность и идентичность, на повестке дня проект «Украина как антиРоссия». И лучше отбросить иллюзии: никакого собственного проекта на этой территории так и не появилось. Если присмотреться ко всему, что творил Запад в своих интересах, становится предельно ясно — это действия лишь в своих интересах. И как бы сладко ни пели лиса Алиса и кот Базилио в ушки Буратино про «ты здесь власть!», в конце концов бедолага останется ни с чем, а скорее всего, довольно скоро послужит дровами на пиршестве «доброжелателей». Как в той поговорке: «Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву!»

Но по какой-то непостижимой причине Украина по сей день пребывает в заблуждении относительно роли коллективного Запада в ее судьбе. По сути, здесь сейчас жутковатая, доведенная до абсурда близостью война, пародия на наши 90-е — с разгулом западных фондов, заходящих во власть и сливающихся с ней в плотный змеиный клубок. Все тело украинской государственности поражено паразитарными элементами, стремительно доедающими то, что чудом сохранилось за почти 30 лет постсоветского безвременья. Это, безусловно, не только USAID. Это и тесно с ним сотрудничающий фонд Сороса, и ЦРУ, заседающее прямо в здании СБУ, и чиновники с американским гражданством. Это и американские инструктора, а также наемники в Донбассе. Примечательно, что в ДНР было обнаружено тело внештатного сотрудника ФБР Билли Рейли, предположительно, проникшего на территорию в качестве добровольца на стороне Новороссии.

Появляются в зоне боевых действий совсем уж странные персонажи — ищущие острых ощущений милитари-туристы из США, по прейскуранту оплачивающие не только прогулку по «передку», но и возможность пострелять в живых людей из практически любого оружия. Время от времени появляется информация о ликвидации защитниками Донбасса одного из таких «приключенцев».

Жутковатая картина «независимости». Увы, не все способны учиться на чужих ошибках. Да даже на своих — далеко не все.

USAID на Украине

Они действуют во многих странах СНГ, но на Украине чувствуют себя как дома. Ни для кого не секрет, что в организации Майдана решающую роль сыграл подконтрольный USAID фонд NED. Это отражено в отчетах. Ранее, и это также не конспирология, с 2011 по 2014 год NED выделил на поддержку различных НКО, действовавших на Украине, около 14 млн долларов. Среди них было много ну совершенно не политических, в том числе те, кто занимался помощью больным детям и т. д. Но в итоге каждый элемент этого вроде бессвязного конструктора, как и положено, когда за дело взялись стратеги управляемого хаоса, встал на свое место. Пазл сложился: власть трудного, пытающегося усидеть на двух стульях Януковича свернута, вспыхнула гражданская война, а в Киеве стадо нациков по поводу и без оного развлекается протестами у стен правительственных зданий.

А недавно утверждена стратегия USAID по «сотрудничеству» с Украиной по вопросам развития в 2019–2024 годах.

«В качестве первоочередных выделены такие вопросы, как антикоррупционная деятельность, противодействие влиянию российской агрессии, а также содействие экономическому развитию и энергетической независимости страны. Кроме того, USAID и дальше будет поддерживать меры по укреплению демократии и совершенных механизмов управления, улучшение систем здравоохранения и смягчения последствий конфликта в Восточной Украине», — гласит официальный сайт агентства.

Особого внимания требует в этом контексте борьба с коррупцией. Дело в том, что коррупция снижает зачастую практически до нуля эффективность всего, к чему прикасается. В том числе западных грантов.

Приведем список сфер, в которых работает на Украине USAID: «демократия, права человека и управление», «экономическое развитие», «здравоохранение», «гуманитарная помощь и обеспечение стабилизации». А еще гранты раздаются на проекты, связанные с сельским хозяйством, СМИ, образованием, «помощью» Донбассу. Ну и, конечно же, форумы-тренинги… Нет сферы, в которой бы не присутствовала данная структура. Задача все та же. Мониторинг, контроль, влияние, формирование нужных для американцев мнений на всех «этажах» украинского общества.

То есть, если проще, Украина находится в данный момент полностью под внешним управлением, ключевой инструмент которого — USAID.

При взгляде на происходящее возникает стойкое дежавю — марафоны равенства, борьба со стереотипами, «конопляный марш», попытки легализации эвтаназии. Все это мы частично или в точности наблюдали в городах РФ 20 лет назад, когда многочисленные западные фонды творили в нашей стране все, что хотели. Недавно в Мариуполе прошел форум RE: Think. Invest in Ukraine, на котором кураторы занимались скупкой у украинской молодежи прогрессивных идей. В принципе, Буратино их и бесплатно бы отдал, но ведь и деньги местному отделению на что-то надо списать…

Федеральное агентство новостей расспросило о деятельности USAID человека, изучающего технологии «мягкой силы» не первый год, — общественного деятеля ДНР, экс-спикера республиканского Народного совета Андрея Пургина.

По его словам, на территории самой Украины, в отличие от довоенной ситуации, USAID действуют абсолютно явно — открыто, нагло, нахрапом, уже не используя организации-«прокладки».

«Если раньше это была работа в основном через голландские «прокладки», фактически через голландское посольство, то на сегодняшний день это открытая работа. На сегодняшний день никто ничего не стесняется… Сидит USAID где-то в Мариуполе, Краматорске или Артемовске и раздает деньги», — объяснил он.

USAID, согласно информации собеседника ФАН, собирает общественников, волонтеров, организации «зеленых» и даже тех, кто борется с Америкой против добычи в регионе сланцевого газа.

«Госдеп финансирует добычу сланцевого газа на Украине, и в то же самое время одна из частей Госдепа общается, дает деньги общественникам, которые с этим борются. Это такая работа с «папуасами» на нашей территории», — констатировал он.

USAID на передовой

Сейчас на обломках Украины, которая за почти 30 лет так и не смогла толком состояться как государство, став жутковатой пародией на таковое, идет война. И активность США не только не снизилась с начала конфликта, а, несмотря на недовольство происходящим Дональда Трампа, только возросла.

USAID в этой ситуации работает не только в относительно мирных регионах, но и на передовой, а также делает навязчивые попытки зайти на территорию Донецкой и Луганской народных республик.

В частности, в конце октября жители расположенного не так уж и далеко от линии соприкосновения Краматорска были приглашены к «участию в фокус-группе с целью создания новых экономических возможностей для жителей Донецкой и Луганской областей» в рамках пятилетней программы USAID «Экономическая поддержка Восточной Украины».

На днях жителей прифронтовой Попасной, фактически расположенной в «красной зоне», пригласили получить помощь от USAID.

«Норвежский совет по делам беженцев (NRC) при поддержке офиса Американского агентства по международному развитию (USAID) начинает проект, направленный на улучшение продовольственной безопасности в Восточной Украине», — гласит текст объявления, распространенного в социальных сетях.

Казалось бы, ничего страшного…? Андрей Пургин объяснил, что стоит за всем этим. В частности, за попытками USAID проникнуть на территории ДНР и ЛНР.

«Они очень много писем с предложением работать, осваивать деньги посылают на нашу территорию — общественным, гражданским организациям, — рассказал он. — Они бомбардируют почтовые ящики с различными предложениями — прочитать платную лекцию и т. д. Так работают грантовые структуры — приезжайте, нам про что-нибудь расскажите, и вот вам за это две тысячи долларов. Это довольно серьезное искушение, учитывая то, что здесь эти общественники никому не нужны, с ними никто не работает. А с учетом того, что USAID раздает деньги людям лично в руки — «на читку лекций», «на покраску травы в зеленый цвет», сумма в 65 млн долларов, которая была освоена по Донецкой и Луганской областям, — это достаточно много», — рассказал собеседник ФАН, добавив, что USAID, являющееся структурой Госдепартамента США, представляет собой инструмент так называемой «мягкой силы», «мягкого влияния».

Агентство, по информации Пургина, считает своей основной задачей в Донбассе освоение территории республик.

«Гражданские институции (с которыми работает агентство. — Прим. ФАН) — это люди, которые теоретически должны участвовать в выборах и освещать их, следить за демократией и т. д. и т. п.», — констатировал он, уточнив, что эта работа ведется американской структурой очень активно.

«Куда-то спешат господа из USAID… Очень активно они пытаются зайти на нашу территорию, очень активно проводятся мероприятия там (на территории, пока контролируемой Киевом. — Прим. ФАН). Основная их задача — получить влияние, — уверен Пургин. — Многие вещи, которые делаются, — условно «хорошие». Нельзя сказать, что они здесь занимаются подрывной или шпионской деятельностью либо их можно уличить в том, что они разжигают какую-то рознь. Тем не менее они говорят о том, что нет в Донбассе никакого русского народа, нет никакого гражданского конфликта. Это все, говорят в USAID, происки России, и нужно помочь заблудившимся, находящимся под давлением, под «российской оккупацией», неразумным украинцам, которые живут в Донецке и Луганске, вернуться домой. Говорят, что нас поссорили… Под крышей всех этих рассуждений и ведется деятельность. И, входя в эту структуру, вы уже соглашаетесь с данными утверждениями — с этой повесткой, с формируемым американцами системным дискурсом. И мелочи тут не важны — уже получен антироссийский результат».

Что делать?

Кто виноват, в целом понятно, и уже очень давно. Вопрос «что делать?» вызывает массу споров. В частности, любой либерал скажет «расслабиться и получить удовольствие». А среди патриотов, наоборот, найдется немало тех, кто предложит начать применять различные силовые методы. Но, похоже, тут все не так просто, и ответ на сетевую агрессию USAID должен быть также сетевым.

По мнению собеседника ФАН, тактика «запрещать и не пущать» эффекта по большому счету не даст.

«Мягкой силе должна быть противопоставлена мягкая сила, — полагает Пургин. — К большому сожалению, у России практически нет такого опыта, а те люди, которые получили такой опыт здесь, не востребованы на сегодняшний день ни республиками, ни РФ. «Запрещать и не пущать» — это, конечно, «наше все», хотя это все уже вчерашний день. Бесконечно гоняться за гражданским обществом контрпродуктивно. Гражданскому обществу, пусть и находящемуся под американским влиянием, должно противостоять только гражданское общество. Мы должны переиграть в умах, мы должны показать свою картину мира, должны показать правду, ведь за нами правда».

Современное цивилизационное противостояние происходит на множестве уровней. Это и реальные боестолкновения, и борьба посредством «мягкой силы», которая зачастую бывает гораздо эффективнее прямого силового воздействия.

И для того, чтобы сначала получить преимущество, а потом одержать победу, необходимо пройти долгий путь к пониманию многих процессов. Применить в равной степени волю и ум.