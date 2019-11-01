В Крыму арестовали украинца, пытавшегося въехать по поддельным документам

Симферополь, 1 ноября. Погрануправление ФСБ России по республике Крым задержало гражданина Украины, который пытался нелегально попасть на территорию полуострова.

Житель Закарпатья, которому ранее был запрещен въезд в Крым, изменил свои данные в паспорте, чтобы пройти пограничный контроль на пункте пропуска «Армянск», однако это не помогло мужчине.

В итоге против него было возбуждено уголовное дело за нарушение правил пересечения российской границы. Сам же нарушитель был арестован на два месяца.

«Пограничным управлением в отношении гражданина Украины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322 УК РФ», — говорится в сообщении ведомства.

Крым воссоединился с Россией по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины или другие официальные органы власти выпускает ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.

Так, например, накануне украинское посольство в Чехии выразило протест против встречи президента республики Милоша Земана с крымскими татарами. Украинские дипломаты считают, что это «провокация», которая якобы подрывает территориальную целостность Украины.