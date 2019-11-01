Суд отказался брать с фигурантов «Седьмой студии» подписки о невыезде

Москва, 1 ноября. Прокуратура попросила Мещанский суд Москвы поместить под подписку о невыезде режиссера Кирилла Серебренникова. Суд отказал обвинению в изменении меры пресечения фигурантам.

11 сентября Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде для режиссера Кирилла Серебренникова и других фигурантов дела «Седьмой студии». Все они оказались на свободе.

Прокуроры выступили против решения суда и потребовали пересмотреть меру пресечения фигурантов дела, апеллируя, что фигуранты дела при текущем положении дел могут скрыться от следствия. Также сторона обвинения отметила тяжесть экономического преступления, вменяемого «Седьмой студии».

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства государственного обвинения», — цитирует ТАСС решение судьи Олеси Менделеевой.

Таким образом, Кирилл Серебрянников и его коллеги останутся на свободе. Сторона защиты также отметила, что у всех фигурантов дела изъяты загранпаспорта, но подписка о невыезде лишит труппу возможности отправиться на гастроли по России.

Ранее следствие сообщало, что Кирилл Серебренников и продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин похитили миллионы рублей, выделенных «Седьмой студии» на реализацию проекта «Платформа». После этого адвокат фигурантов дела заявила, что театральная группа, наоборот, сэкономила выделенные госсредства, потратив на проект 216 миллионов рублей при его стоимости в 260 миллионов. Уголовное преследование в отношении «Седьмой студии было прекращено.