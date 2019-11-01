Москва, 1 ноября. Муж российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая сейчас борется с тяжелым заболеванием, Петр Чернышев, появился на публике. Фотографии с Чернышевым появились в Instagram.

Муж Заворотнюк впервые за несколько месяцев появился на публике. Он принял участие в постановке Татьяны Навки «Руслан и Людмила» в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Как уточнили пользователи в комментариях, фигурист держался молодцом. Его выступление вместе с Татьяной Навкой вызвало шквал аплодисментов.

При этом Чернышев не принял участие в пресс-конференции после мероприятия.

Ранее сообщалось, что врачи, наблюдавшие за состоянием больной Анастасии Заворотнюк, пришли к выводу, что лечить актрису можно исключительно медикаментами. По их мнению, опухоль звезды сериала «Моя прекрасная няня» неоперабельна.

Однако, по словам журналистов, в Германии Заворотнюк делали трепанацию черепа, чтобы добраться до новообразования. Семья актрисы отказалась привлекать сторонних врачей для консультаций, хотя больница, в которой находится звезда сериала «Моя прекрасная няня», не запрещает этого. Позже актриса, по данным некоторых источников СМИ, перенесла вторую операцию.

Кроме того, звезда сериала «Моя прекрасная няня» незадолго до появления сообщений о последней стадии рака призналась, что врачи уговаривали ее не делать ЭКО в 47 лет. Некоторые эксперты утверждают, что именно это могло спровоцировать развитие онкологического заболевания.

Также сообщалось, что женщина, назвавшая себя пациенткой частного медцентра, в котором находится актриса, заявила, что врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк.

Напомним, летом в СМИ просочилась информация, что актриса тяжело больна. Пресса со ссылкой на неназванные источники утверждает, что у знаменитой актрисы рак мозга последней стадии. При этом родные и близкие звезды не комментируют эти сообщения.