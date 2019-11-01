Лавров не видит прогресса в диалоге с США по стратегической стабильности

Москва, 1 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров рассказал об отсутствии прогресса в диалоге между Россией и США по вопросу обеспечения стратегической стабильности. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

«Прогресса в российско-американском диалоге по важнейшей теме стратегической стабильности пока не наблюдается», — подчеркнул Лавров.

Министр добавил, что Россия регулярно предпринимает попытки наладить нормальный диалог с американцами, однако Вашингтон обычно остается глух к подобным инициативам.

Напомним, что ранее власти США объявили о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Американская сторона обвиняла Россию в несоблюдении условий договора, хотя Москва публично демонстрировала вызывающую сомнения у западных партнеров ракету. Россия в свою очередь выдвинула встречные обвинения, отметив, что пусковые установки американских ПРО, расположенные в Европе, способны запускать как противоракеты, так и крылатые ракеты «Томагавк», которые не подходят под условия ДРСМД.

Тем не менее РФ считала важным сохранение договора, считая его залогом стабильности. Выход же США, как отмечают в Москве, нанес сильный удар по всей мировой системе безопасности.

В июне Лавров заявил о готовности сотрудничества с США укрепления глобальной стратегической стабильности. В частности, речь идет о сокращении ядерного наступательного вооружения и урегулирования региональных конфликтов.