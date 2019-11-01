«Руслан и Людмила» — ледовое шоу на сцене «Юбилейного» в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

Знаменитую поэму Александра Пушкина «Руслан и Людмила» представили известные фигуристы на льду спортивного комплекса «Юбилейный». Автор идеи и продюсер мюзикла — одна из самых титулованных российских спортсменок — Татьяна Навка.

Сказочные герои и мощь русского духа — знаменитую поэму Александра Пушкина «Руслан и Людмила» в Санкт-Петербурге показывают на льду. Большое шоу с участием мировых звезд фигурного катания. Петр Чернышев и Маргарита Дробязко, Александр Смирнов и Юко Кавагути, а также многие другие известные артисты вышли на лед спортивного комплекса «Юбилейный». Автор идеи и генеральный продюсер постановки — титулованная российская спортсменка Татьяна Навка. Она же исполняет роль «Людмилы» в мюзикле.

«Читая дочери сказку «Руслан и Людмила», я поняла, что это то самое произведение, которое мне захотелось увидеть на льду. Его никогда еще не делали, не ставили, это явилось, наверное, самым решающим фактором», — говорит Татьяна.

Многочисленные спецэффекты, 3D-проекции, одних только декораций для шоу изготовили восемь тонн. Десятки костюмов, которые расшивали и украшали вручную. Всего над созданием мюзикла трудились свыше сотни человек: режиссеры, постановщики, костюмеры, техники. В самой постановке участвуют больше 50 фигуристов. Артисты исполняют трюки не только на льду, но и в воздухе.

Ледовое шоу «Руслан и Людмила» впервые показали в Москве два года назад. Его посетили более 150 тысяч человек. Увидели поэму на льду также в Сочи и в Казани. И вот теперь мюзикл на петербургской сцене.

«Мой родной город, и я надеюсь, что оправдаем все ожидания. Здесь очень приятно кататься, потому что понимаешь, что зритель оценивает по-настоящему ту работу, которую профессионалы делают», — говорит Петр Чернышев, фигурист.

Санкт-Петербург — город, в котором Александр Пушкин написал свою первую поэму. И сегодня эту волшебную сказку оживили на льду спортивного комплекса «Юбилейный». Мюзикл здесь будут показывать до 4 ноября включительно. У петербуржцев впереди длинные выходные. Это прекрасный повод, чтобы увидеть знаменитую сказку в современной постановке известных артистов.