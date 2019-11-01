Россия создаст свою спутниковую систему телефонной связи

Москва, 1 ноября. Своя спутниковая система телефонной связи появится в России. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора компании «Гонец» (единого оператора Роскосмоса по системам связи, вещания и ретрансляции) Олег Химочко.

По его словам, соответствующие услуги будет предоставлять спутниковая система «Гонец» второго поколения, развертывание которой начнется в 2024 году. В интервью РИА Новости Химочко заявил, что орбитальная группировка в общей сложности будет насчитывать 28 спутников.

Как заметил Олег Химочко, в новом поколении системы «Гонец» предполагается также реализовать функцию спутниковой телефонии на территории России.

«Учитывая, что сегодня на российском рынке спутниковой телефонии в основном представлены зарубежные компании, такие как Iridium, Globalstar, Inmarsat и Thuraya, решение данной задачи считаем очень важной и своевременной», — подчеркнул Химочко.

Отметим, в настоящее время доступность спутниковой связи в России обеспечивают зарубежные орбитальные группировки. Примечательно, что даже министерство обороны РФ пользуется услугами американского оператора Iridium. С точки зрения Химочко, новая система будет востребована в энергетике, нефтегазовой и транспортной сферах.

Как заместил собеседник агентства, такие достижения, как обработка большого количества данных, «облачные» технологии, использование датчиков с функцией контроллера для получения информации «дадут возможность не только мониторить состояние объектов, но и создавать автоматизированные подсистемы в различных отраслях социально-экономической сферы».