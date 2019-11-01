Сирия, 1 ноября. Российские комплексы ПВО отразили атаку на авиабазу «Хмеймим» в Латакии. САА обнаружила мины производства США и Израиля во время зачистки южных районов эль-Кунейтры. Курдские боевики обвиняются в гибели турецкого солдата в Африне, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили мины производства Израиля и США во время зачистки территорий эль-Кунейтры; ведут перестрелки с джихадистами в Южном Идлибе.

«Тахрир аш-Шам»: предприняла попытку атаковать авиабазу «Хмеймим» в Латакии; лишилась склада с боеприпасами при взрыве в Даркуше в северной части Идлиба.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрыва у КПП курдских боевиков на шоссе аль-Бусейра — Шхиль.

ВС Турции и протурецкие силы: потеряли одного из турецких солдат в результате вчерашнего взрыва в городе Африн.

Провинция Латакия

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что боевики исламистских бандформирований, базирующихся на северо-востоке Латакии, попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» на западе провинции. Штатные системы ПВО перехватили несколько объектов, прежде чем они успели достигнуть аэродрома. По предварительной информации, в налете были задействованы беспилотники. Видеозапись, на которой запечатлена работа российских комплексов ПВО, была опубликована интернет-порталом Jableh News Network. Напомним, в последнее время на линии соприкосновения сил джихадистов «Тахрир аш-Шам» и правительственных войск интенсифицировались вооруженные стычки. Чаще всего отмечаются перестрелки в районе города Кабана.

Провинция Алеппо

Стало известно, что взрыв, прогремевший накануне в городе Африн на северо-западе Алеппо, привел к гибели одного из турецких солдат. По данным военного источника в сети Twitter (zafer071831), скончался сержант родом из Ширнака по имени Исмаил Сарджан. Напомним, взрывное устройство было заложено в автомобиле, припаркованном на рынке аль-Хол, в результате его детонации погибли девять человек, тогда как еще порядка 30 были ранены. В установке бомбы обвиняются члены курдской группировки Рабочая партия Курдистана (РПК) или связанных с ней бандгрупп.

Провинция Дейр-эз-Зор

Произошел взрыв в центральной части провинции в зоне контроля проамериканских «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Согласно информации Twitter-канала (DeirEzzor24), детонировал заминированный автомобиль, находившийся вблизи одного из контрольно-пропускных пунктов курдской группировки на участке шоссе между городами аль-Бусейра и Шхиль. Данные о возможных погибших или раненых в настоящий момент уточняются. В организации взрыва подозреваются боевики «спящих ячеек» «Исламского государства». Однако подконтрольные ИГ1 медиапорталы пока не заявляли о причастности террористов к случившемуся.

Провинция Идлиб

В южной части Идлиба вновь фиксируются столкновения между правительственными подразделениями и исламистами вооруженной оппозиции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (ufuk_sy), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) ведут артиллерийский обстрел позиций исламистов «Джебхат ан-Нусры»1***, стоящей во главе террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», на окраинах населенных пунктов Шейх-Мустафа и ар-Ракая.

Между тем появились подробности о последствиях вчерашнего взрыва в населенном пункте Даркуш, находящемся недалеко от границы с турецкой провинцией Хатай. Информагентство Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что взорвался склад с боеприпасами «ан-Нусры», что привело к гибели четырех гражданских лиц, проживавших поблизости, в том числе двоих детей. По предварительной информации, причиной случившегося стал обстрел неизвестных.

Провинция Эль-Кунейтра

Инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) продолжают вести зачистку местности в регионе от мин и СВУ, оставленных джихадистами вооруженной оппозиции перед депортацией. Новостной портал SOHR сообщает о том, что во время обследования южных районов провинции было выявлено большое количество противотанковых мин американского и израильского производства. Прежде также не раз появлялись свидетельства того, что США и Израиль оказывают поддержку противостоящим законному правительству формированиям. Более того, Вашингтон до сих пор продолжает спонсировать группировку «Магавир ат-Таура», отряды которой базируются на оккупированной США территории на юге соседнего Хомса. Напомним, эль-Кунейтра полностью перешла под контроль правительственных сил в результате операции «Базальт», завершившейся в июле 2018 года.

1 Организация запрещена на территории РФ.