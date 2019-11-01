Нью-Йорк, 1 ноября. Высокопоставленные госслужащие не менее 20 стран, которые являются союзниками США, стали жертвами хакерской атаки через WhatsApp.

Вредоносное программное обеспечение (ПО) разработали специалисты израильской фирмы NSO Group, сообщает агентство Reuters. WhatsApp подал в суд на указанную компанию.

По предварительным данным, израильская компания продала ПО более чем 1 400 пользователям, в результате чего хакеры получили доступ к сообщениям, звонкам и местоположению абонентов. В их числе оказались чиновники и военные более 20 стран пяти континентов. Полный список стран, жители которых пострадали от действий хакеров, не приводится.

В свою очередь NSO Group заявила, что реализует свою продукцию только госзаказчикам, а также пользуется ПО в своей работе, пишет «Газета.ру». Это не первый случай, когда израильская компания попала в центр скандала, сообщает телеканал «360».

В настоящее время неизвестно, кто выступил заказчиком хакерской атаки. Агентство отметило, что преступники получили доступ к данным жителей ОАЭ, Бахрейна, Мексики, Пакистана и Индии, а также другим странам, которые позиционируют себя союзниками Вашингтона.

Американский мессенджер WhatsApp, пользователями которого являются свыше полутора миллиарда человек, принадлежит Facebook. Таким образом, руководство социальной сети подвергает угрозе как данные большого числа людей, так и информационную безопасность стран в целом.

Ранее стало известно, что Facebook удалила аккаунты, страницы и группы в социальной сети, связанных с саммитом Россия — Африка. Федеральное агентство новостей представило десять фактов, подтверждающих то, что Facebook является инструментом американских спецслужб.