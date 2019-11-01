Киев, 1 ноября. Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Россия должна выплатить Киеву «репарации» после окончания гражданского конфликта в Донбассе.

Министр заявил, что пока что рассматривается лишь восстановление подконтрольной Киеву части Донбасса. Криклий заявил, что украинцы не будут платить за неподконтрольную территорию.

«Это априори невозможно. Пусть возвращают нам сначала территорию, потом страна-агрессор выплачивает репарации, а потом мы уже будем говорить о том, как мы будем вкладывать средства и возобновлять этот регион», — добавил украинский министр в эфире программы «Право на власть».

Под «страной-агрессором» Криклий подразумевает Россию. При этом Москва неоднократно заявляла, что не является стороной гражданского конфликта на Украине, а выступает за скорейшее урегулирование политической ситуации в этой стране. Кроме того, основной причиной всех разрушений в Донбассе стали регулярные атаки киевских силовиков с применением тяжелой техники. Именно ВСУ причинили наибольший урон инфраструктуре региона. На этом фоне требования Криклия выглядят еще более абсурдными.

Киевский чиновник не стал называть точную сумму «репараций», которую хочет потребовать у России. Криклий заявил, что задача Киева заключается в том, чтобы обеспечить связь с теми гражданами, которые «верят в успех Украины».

«Для этого мы обустраиваем контрольно-пропускные пункты, мы должны создавать больше сервиса, и этот вопрос касается не только востока Украины», — отметил министр.

Гражданская война на Украине разгорелась в 2014 году. Жители некоторых регионов Донбасса отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. В дальнейшем на этих территориях были образованы Донецкая и Луганская народные республики, которые заявили о независимости от Киева. В ответ украинские власти начали против жителей юго-востока силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за годы гражданской войны на Украине погибли около 13 тысячи человек. Для урегулирования гражданского конфликта были приняты Минские соглашения, которые определили шаги по деэскалации. Однако Киев регулярно нарушает принятые договоренности.