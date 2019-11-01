ЦБ РФ аннулировал лицензию петербургской «дочки» Danske Bank

Санкт-Петербург, 1 ноября. Центральный банк России в пятницу аннулировал лицензию петербургской «дочки» Danske Bank, которая занимает 240 место в российской банковой системе.

Отметим, что финансовая организация сама попросила регулятор лишить ее лицензии в связи с запуском процедуры добровольной ликвидации. У банка достаточно средств, чтобы расплатиться со всеми своими кредиторами перед закрытием, так что никаких проблем не предвидится.

Как сообщает «Вечерняя Москва», ликвидации Danske Bank предшествовал громкий скандал. По информации датских СМИ, в 2007-2015 годах в организации отмывались крупные суммы денег — в основном из России и стран СНГ. Общий объем средств составил около 8 млрд долларов. Следственные органы Эстонии, Дании, Великобритании, Франции, Германии и США начали расследование. В феврале этого года было объявлено, что Danske Bank прекращает работу в России и Прибалтике.

Напомним, что в июле Центробанк аннулировал лицензию «Национального банка взаимного кредита». Как констатировали в ЦБ РФ, решение о прекращении деятельности было принято на общем собрании акционеров «Национального банка взаимного кредита».