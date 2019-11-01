Лавров прокомментировал идею создания военного союза с Китаем

Москва, 1 ноября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не обсуждает вопрос создания военного союза с Китаем.

«Если понимать под союзничеством военный [союз], ни Россия, ни Китай не планируют такого военного союза создавать», — подчеркнул он в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам Лаврова, отношения с Китаем «никогда не были на столь качественном и доверительном уровне во всех сферах, включая экономику, как фундамент отношений, и сферу обеспечения интересов РФ и Китая на мировой арене».

Ранее глава внешнеполитического ведомства Китая Ван И отметил, что Китай намерен развивать отношения с Россией по всем направлениям, пишет «Газета.ru». По его словам, стратегическое сотрудничество двух стран к настоящему моменту достигло беспрецедентно высокого уровня. Аналогичной точки зрения придерживается и премьер Госсовета Китая Ли Кэцян. Он подчеркнул, что у России и КНР есть огромные перспективы для дальнейшего развития сотрудничества. Китайская сторона намерена содействовать расширению масштаба и качества двусторонней торговли с РФ, объяснил Ли Кэцян.

Президент России Владимир Путин также указал на то, что российско-китайское сотрудничество играет большую роль в международной политике. По его словам, Москва и Пекин — хорошие стратегические партнеры.