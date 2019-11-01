Суд признал законным внесение ФБК в список иноагентов

Москва, 1 ноября. Замоскворецкий суд столицы признал законным включение так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального в список иностранных агентов.

Суд отклонил иск ФБК, который оспаривал решение министерства юстиции о внесении организации в реестр иностранных агентов. Минюст РФ включил «Фонд борьбы с коррупцией» в список иностранных агентов 9 октября. Позже ведомство раскрыло иностранные источники финансирования организации: речь шла об американском Star-Doors.Com LLC и испанском ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS.

Кроме того, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ФБК и его сотрудников из-за миллиардного мошенничества. По данным следствия, в 2016–2018 годах сотрудники ФБК незаконным путем получили средства в иностранной валюте, а затем через банкоматы внесли их на счета нескольких московских банков. После этого финансовые средства были перечислены на счета ФБК. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Федеральное агентство новостей представило доказательства зарубежного финансирования ФБК. По данным ФАН, ФБК финансировали из Франции (2 спонсора), Швеции (3), Белоруссии (6), Израиля (10), Чехии (11), Великобритании (12), Германии (13), США (14), Австрии (16), Ирландии (17) и ряда арабских стран (8).

Более того, ФАН провело расследование, которое доказывает многочисленные факты вмешательства из-за рубежа во внутренние дела России, в частности — в недавние выборы, прошедшие в сентябре. ФАН выяснило, что офис ФБК посещал глава Бюро региональной безопасности посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон, который проводил тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» на тему организации уличных акций и учил последователей Навального оказывать противодействие сотрудникам правоохранительных органов.