Фейк Трампа о «ликвидации» аль-Багдади взвинтил цены на бельгийских овчарок

Вашингтон, 1 ноября. Награждение президентом США Дональдом Трампом бельгийской овчарки малинуа Конан, которая якобы помогла найти и ликвидировать «террориста номер один» Абу Бакра аль-Багдади, привел к росту цен на собак этой породы.

Об этом в пятницу заявила Ирен Хаукрофт — владелец питомника Ruidoso Malinois, который поставляет собак для американской армии, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на зарубежный портал TMZ.

По ее словам, после заявления американского президента ей предложили продать малинуа за 85 тыс. долларов (5,4 млн рублей). При этом до истории с убийством аль-Багдади взрослые бельгийские овчарки продавались за 25 тыс. долларов (1,6 млн), а щенки — за 2 тыс. долларов (128 тыс. рублей), передает «Ридус».

Напомним, что ранее Трамп объявил о ликвидации главаря запрещенной в России террористической группировки « Исламское государство»1 Абу Бакра аль-Багдади. По его словам, американский спецназ выследил его, когда тот прятался в сирийской провинции Идлиб, и предпринял попытку захвата, однако боевик подорвал себя и двоих своих детей с помощью пояса смертника, чтобы избежать плена. При этом Трамп отметил особую роль собаки Конан, которая входила в состав отряда спецназа. Президент даже устроил церемонию награждения овчарки, лично повесив ей на шею медаль в виде отпечатка собачей лапы.

Отметим, что рассказ Трампа о ликвидации аль-Багдади вызывает сомнение у многих экспертов. Во-первых, это произошло за пять дней до слушаний парламента по вопросу импичмента. Во-вторых, американцы быстро захоронили останки боевика в море, не показав их никому. В-третьих, Минобороны РФ опровергает сведения о том, что США осуществляли авиаудар в Идлибе в день ликвидации террориста, что противоречит заявлениям Пентагона. В-пятых, аль-Багдади не было смысла прятаться в Идлибе, поскольку эту территорию контролируют враждебно настроенные к ИГ1 террористические группировки.

1 Организация запрещена на территории РФ.