Прооперированная в четвертый раз дочь Успенской впала в депрессию

Москва, 1 ноября. Дочь известной российской исполнительницы шансона Любови Успенской впала в депрессию после очередной операции.

Татьяна Плаксина восстанавливает челюсть после серьезного падения с велосипеда во время отдыха в Коста-Рике в прошлом году. Девушка сломала ротовую кость в двух местах, а также осталась без пяти зубов.

31-летняя дочь Успенской перенесла уже четвертую операцию за год. Хирургическое вмешательство состоялось в Москве. Не обошлось без последствий — девушка впала в депрессию.

«Специально приехал профессор из Лондона. Он сказал, что на восстановление после операции уйдет как минимум полтора месяца», — сообщила певица.

При этом Успенская с горечью отметила, что врачи не дают никаких прогнозов по выздоровлению ее дочери. Сейчас Татьяна почти ничего не ест и находится в подавленном состоянии. После выписки шансонье перевезла прооперированную девушку к себе в загородной особняк.

«Пока она будет здесь. Ждем, когда все заживет. Это очень непростой процесс», — цитирует «Комсомольская правда» Успенскую.

По словам ее матери, сама Плаксина хочет как можно скорее вернуться в Таиланд, где она проживает в «шикарном месте».

Ранее певица Любовь Успенская стала гостей шоу «Бар в большом городе», где рассказала ведущим о своих самых необдуманных поступках. Так, например, шансонье призналась, что не носит нижнее белье, без него она находилась и в студии передачи.