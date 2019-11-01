Вологодский губернатор уверен в будущих успехах ХК «Северсталь»

Губернатор Вологодской области и экс-председатель координационного совета ХК «Северсталь» Олег Кувшинников в интервью Федеральному агентству новостей поделился впечатлениями от последних выступлений череповецкого хоккейного клуба. Накануне московский «Спартак» обыграл металлургов по буллитам со счетом 3:2.

До вступления в должность мэра Череповца, а после — губернатора Вологодской области — Олег Кувшинников долгое время работал в ПАО «Северсталь» и курировал хоккейную команду металлургов.

«Я когда-то был председателем координационного совета хоккейного клуба. Но когда стал губернатором, принял решение сложить с себя полномочия. Я вообще страстный болельщик, но сейчас стараюсь оберегать себя от сильных, ярких эмоций», — поделился с ФАН глава Вологодской области.

Олег Кувшинников отметил, что в последнее время наблюдает за участием ХК «Северсталь» в турнирах «издалека».

«Огорчаюсь, когда проигрывают, радуюсь, когда выигрывают. Но пока «Северсталь» не показывает выдающихся результатов, поэтому поводов для радости больших, честно говоря, нет», — посетовал губернатор.

К концу октября хоккейный клуб «Северсталь» потерпел шесть поражений подряд в играх регулярного чемпионата КХЛ. После победы над китайской «Куньлунь Ред Стар» металлурги последовательно проиграли «Амуру» из Хабаровска, «Адмиралу» из Владивостока, «Нефтехимику» из Нижнекамска, финскому «Йокериту», петербургскому СКА и московскому «Спартаку».

Всего из 24 сыгранных в этом сезоне матчей с участием «Северстали» 8 завершились победами металлургов и 16 — поражениями. На сегодня команда занимает в турнирной таблице «Западной конференции» КХЛ девятое место. 2 ноября «Северсталь» ожидает матч с подмосковным «Витязем» в Подольске.

Между тем у череповецких хоккеистов есть все шансы вернуться на передовые позиции, убежден Олег Кувшинников.

«Когда я был директором социального комплекса «Северсталь» и лично занимался клубом, мы занимали третье место и второе место в стране. Сейчас немножко ситуация изменилась не в лучшую сторону, но я надеюсь, что расцвет череповецкого хоккея еще впереди», — сказал Кувшинников.

Губернатор также рассказал о том, что помимо череповецкого клуба болеет за российские сборные по хоккею и по футболу.

«Когда больше было свободного времени, посещал международные соревнования, но сейчас смотрю матчи в основном только по телевизору», — добавил собеседник ФАН.

Ранее в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей губернатор Вологодской области рассказал о возрождении в регионе «народных вече», «понаехавших» москвичах и своей реакции на хейтеров в социальных сетях.