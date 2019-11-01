«Возвращение рубля» экономист связал с иммунитетом к санкциям

Санкционный фактор уже не оказывает былого влияния на рубль. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Инстант Инвест» Александр Тимофеев.

Возвращение рубля

В Российской Федерации улучшается финансовая ситуация, при этом российская валюта остается стабильной вне зависимости от политических новостей. К такому выводу пришел автор статьи под названием «После санкций и шока от нефтяных цен: вот почему рубль возвращается», которое было опубликовано в немецком издании Focus.

Как пишет автор, рубль после падения, которое было вызвано антироссийскими санкциями и снижением цен на нефть, удалось существенно укрепиться по отношению к доллару и евро. Отмечается, что рубль стал одной из сильнейших валют развивающихся стран в 2019 году. Падение доходности в Соединенных Штатах и Европе заставляет все больше новых инвесторов вкладываться в российскую валюту. Спрос на него, как оказалось, очень высок, подчеркивает автор.

Кроме того, в статье упоминается, что с точки зрения международных инвесторов российские гособлигации являются надежным инвестиционным инструментом.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch присвоило Российской Федерации инвестиционный рейтинг BBB, как у Китая и Индии. При этом, отмечает агентство, Москва жестко контролирует расходы — соотношение долга к ВВП составляет всего около 20%, а 124,14 миллиарда долларов (это почти 7% ВВП) находятся в Фонде национального благосостояния. Еще больше средств — в международных резервах Банка России.

Иммунитет к санкциям

Как отметил Александр Тимофеев, рубль выбился в лидеры среди своих коллег по развивающемуся сегменту, несмотря на падение нефтяных цен во второй половине года, сохраняющуюся санкционную угрозу со стороны Запада и напряженность на геополитической арене в целом, где в центре внимания на протяжении уходящего года находится торговое противостояние между США и Китаем.

«Во многом уверенности российской валюте придает улучшение состояния экономики, где ключевые показатели выглядят уверенно, а подкрепляется этот фактор достаточно прочным положением банковской системы и золотовалютных резервов, причем несмотря на процесс дедолларизации, из-за которой страна лишилась 7,7 млрд долларов прямых доходов», — пояснил Александр Тимофеев.

По мнению экономиста, спрос на «россиянина» также в немалой степени обусловлен тенденцией снижения доходности в развитых странах из-за смягчения политики Центробанков во главе с Федрезервом, который на уходящей неделе третий раз подряд снизил ставку на 0,25%. Таким образом он дал понять, что возвращаться к повышению ставки пока не собирается. В этих условиях инвесторы выделяют и находят привлекательной доходность рублевых активов, что подтверждают успешные аукционы Минфина.

«Тем временем санкционный фактор уже не оказывает былого влияния на рубль. Во-первых, сейчас наблюдается явное затишье на этом фронте — Вашингтон направляет усилия в другое русло, прежде всего, на победу в торговой войне с Китаем. Во-вторых, рубль и российские активы в целом с 2014 года уже выработали некий иммунитет к санкционной риторике и все менее чувствительно реагируют на угрозы с этого фронта», — заключил Александр Тимофеев.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что страны, которые входят в ОПЕК+, согласовали продление договоренности по сокращению добычи сырья. На первое полугодие 2019 года сокращение было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. Из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей.