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Путин заявил, что решение стоящих перед ФССП задач требует высокой компетентности

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Путин заявил, что решение стоящих перед ФССП задач требует высокой компетентности

Москва, 1 ноября. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов (ФССП) с профессиональным праздником.

Глава российского государства напомнил, что этот профессиональный праздник был учрежден 10 лет назад в знак признания заслуг отечественного института судебных приставов. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном сайте Кремля.

«Отмечу, что важность задач, стоящих перед ФССП, налагает на вас особую ответственность, требует исключительной компетентности и полной самоотдачи», — указал Владимир Путин.

Он также отметил, что сотрудники ФССП не ограничиваются исключительно выполнением профессиональных обязанностей, но и уделяют особое внимание социальным и творческим проектам и инициативам, тем самым способствуя формированию в обществе правовой культуры. Президент России выразил уверенность в том, что работники Федеральной службы судебных приставов продолжат работать оперативно, опираясь на опыт ветеранов.

По словам Путина, принятие нового федерального закона, определяющего высокий статус службы, позволит еще сильнее укрепить кадровый состав и повлияет в положительном ключе на качество работы.

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