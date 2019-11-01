Москва, 1 ноября. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что хочет прочитать перед американским народом стенограмму телефонных переговоров с главой Украины Владимиром Зеленским, из-за которых против него запустили процедуру импичмента.

По его словам, «это будет беседа президента с населением в прямом эфире на телевидении». Трамп хочет прочитать американцам стенограмму разговора с Зеленским.

«Прочту стенограмму разговора, потому что люди должны ее услышать», — сказал он.

Как пишет Washington Examiner, американский президент уточнил, что его телефонный разговор с Зеленским был «хорошим», и он «не сделал ничего плохого». По его словам, он не сделал ничего плохого в отличие от предыдущих президентов США Билла Клинтона и Ричарда Никсона.

Ранее Трамп подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент. Он выступил перед сторонниками в Миннеаполисе в штате Миннесота. Глава государства отдельно упомянул спикера палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. По его словам, она не понимает, что происходит в Вашингтоне. Трамп обрушился с критикой на демократов, выступающих за его импичмент.

Напомним, процедура импичмента Трампа была запущена на фоне скандала вокруг телефонного разговора американского президента с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По мнению политических оппонентов Трампа, в ходе беседы он попытался оказать давление на Зеленского с целью начать на Украине расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, пообещав в обмен военную и финансовую помощь Киеву.

Байден, как ожидается, представит Демократическую партию на президентских выборах 2020 года. По мнению его соратников, Трамп, якобы выдвигая Зеленскому свои условия, пытался избавиться от соперника в попытке переизбраться на второй срок. Из-за возникшего разбирательства спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку.

Несмотря на то, что стенограмма разговора американского и украинского президентов была опубликована, скандал набирает обороты.