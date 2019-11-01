«К молдаванину с кошкой едет неотложка», Или когда в Кишиневе развалится правящая коалиция?

Постоянный автор и эксперт Федерального агентства новостей, президент Фонда защиты национальных ценностей журналист Александр Малькевич является персоной нон-грата не только в США, но и в… Молдавии, откуда он был депортирован в мае этого года.

В связи с этим он начал работу над документальным циклом «17 мгновений молдавской весны» — так как в режиме реального времени, параллельно с публикациями нашего «сериала» власть этой весной в Молдавии поменялась.

Помогали ему в работе… сами местные жители, присылающие (до сих пор) материалы непосредственно автору в личные сообщения в мессенджере Telegram. То есть — по сути — на наших глазах живет (и развивается) беспрецедентный проект в новейшей медиа-истории: создание расследования руками самих читателей с помощью современных каналов коммуникации.

В прошлой главе цикла я рассказывал, как идет подготовка к муниципальным выборам в Молдавии. 20 октября они прошли. Но не закончились. Во всяком случае, в Кишиневе: здесь мэра будут «искать» во втором туре 3 ноября.

При этом многие эксперты пророчат, что противоестественная парламентская коалиция, созданная в начале лета усилиями послов иностранных государств ради изгнания из Молдавии олигарха Владимира Плахотнюка, совсем скоро накроется медным тазом.

В том числе потому, что за пост мэра столицы Молдавии бьются как бы союзники: социалист Ион Чебан (40,16% в первом туре) и «правый» Андрей Нэстасе (31,09%). Третьим стал бывший мэр Дорин Киртоакэ — 10,17%.

Интересно, что Киртоакэ, уверенно и эффективно доведший молдавскую столицу до состояния деревни, заявил перед днем голосования, что, если его не изберут градоначальником (а так и произошло), он намерен баллотироваться в президенты Республики Молдова.

Кстати, крайне удобный был бы для действующего главы республики Игоря Додона контркандидат в 2020 году.

Лучше (с точки зрения дурости и нулевого рейтинга) мог бы стать только кандидат от Партии европейских левых Молдавии на пост мэра Кишинева Виталий Ввозной, который в день голосования заявил буквально следующее:

«Мы пришли голосовать [вместе с кошкой], потому что нам кажется, что надо решать и эти проблемы [животных]. У них нет права голоса, но они должны говорить нашими голосами. У нее [кошки] небольшой стресс, потому что давно не выходила на улицу, но ей все интересно. Точно такими же любопытными должны быть и наши граждане. Я призываю голосовать за людей, которые активны и не боятся глупых ситуаций».

Вот про глупую ситуацию (в которую он сам себя поставил) — это прямо в точку.

Теперь вернусь к теме возможного (скорее, грядущего) краха коалиции. Ничего специально придумывать не надо — вот вам выдержки из свежей молдавской прессы:

«Первой проблемой для продолжения мажоритарной коалиции является поведение. И после выборов нужно установить линии. Не хочу делать это сейчас, потому что мы все еще находимся в предвыборном периоде, но после выборов это будет очень жесткое обсуждение. С некоторыми людьми мы за стол больше не сядем. Это я могу вам точно сказать», — буквально только что заявил глава государства Игорь Додон.

В начале следующего года Молдавию ждут досрочные парламентские выборы, а в ноябре 2020-го — президентские, если, конечно, новая парламентская власть не отменит плахотнюковских изменений в конституции в части возвращения прямых президентских выборов.

При этом баланс политических сил в Молдавии может изменить не только возвратившийся с страну мэр «северной столицы» — города Бельцы — Ренато Усатый и его «Наша партия», но и вернувшийся в активную жизнь бывший политический советник экс-президента Владимира Воронина Марк Ткачук с его Гражданским конгрессом.

Кстати, уже упомянутый Ренато Усатый 20 октября победил на выборах мэра Бельц — второго по величине преимущественно русскоязычного города Молдавии — с результатом более 62%.

Очень серьезный соперник… о котором я обязательно расскажу отдельно.

Но вернусь к главным антигероям моего цикла — сподвижникам олигарха Плахотнюка, много лет грабившего Молдавию.

Несмотря на то, что нынешняя оппозиция — созданная когда-то всесильным хозяином страны Демократическая партия (ДМП) — пытается доказать, что благодаря их реформам в Молдавии стало лучше жить, — им никто не верит. Особенно, если учесть, что последствия «преобразований», сотворенных ДПМ, еще долго придется разгребать все страной. Минимум — лет 20. И речь не только об украденном миллиарде, который, судя по докладу парламентской комиссии, вывели из страны группировки Влада Плахотнюка, Илана Шора и Влада Филата, но и об отвратительном социальном наследии, которое оставили демократы.

Нынешний министр здравоохранения, труда и социальной защиты (еще одно ноу-хау от ДПМ — объединение министерств, и теперь никто не знает, чем ему заниматься) Алла Немеренко резко отозвалась на заявление члена ДПМ, депутата Андриана Канду, когда тот восхвалял деятельность правительства Павла Филипа (нынешнего руководителя ДПМ).

«Вы соревновались с самим собой по производству шлака. Принятыми законами вы убили общественное здравоохранение и создали неработающего монстра, хотя все предупреждали вас, что вы поступаете неверно. Посредством законов и правительственных решений вы отказались от первичной медико-санитарной помощи и сделали так, чтобы сегодня ваши мэры из ДПМ приходят в министерство с просьбой помочь, так как в селах врачи ругаются с врачами. Я спросила их, почему они не жаловались своему начальнику. Они ответили, что никто не хотел с ними разговаривать», — написала Алла Немеренко на своей странице в Facebook.

С подачи ДПМ также уничтожены инспекция труда, раздробленная на аморфные куски, Республиканский центр медицины катастроф, а также Европейская региональная обсерватория по кадрам в здравоохранении. Стоит ли сомневаться, что это и многое другое было сделано ради распила частей госбюджета!

«Своими законами вы создали Агентство по разрешению споров, чудо, которое еще не решило никаких апелляций, кроме как создало барьеры и благоприятствовало вашим фирмам. Своими законами вы политизировали всю систему здравоохранения, чтобы уничтожить ее совершенно — в районных больницах остались в основном только долги и тяжелые пациенты, переведенные в Кишинев. По закону вы сделали лекарства более дешевыми, но на самом деле вы сделали их дороже в момент закупки. Из-за принятых вами законов впервые в истории этой маленькой страны бюджет социального страхования на 2019 год был утвержден с дефицитом в два миллиарда 890 миллионов леев! А теперь вы кричите, что хотите увеличить пенсии», — возмутилась министр.

Но если здравоохранение искоренялось в Молдавии целенаправленно, то в спорте ряд направлений попросту были отданы на откуп дельцам и пустозвонам, понимающим в этой сфере примерно столько же, сколько автор этих строк в квантовой физике.

Но о спорте (в части зарабатывания чиновниками на его уничтожении) — в следующий раз.

Первая часть цикла: https://riafan.ru/1180765-moldavskie-pitushki-protiv-rossiiskikh-zhurnalistov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Вторая часть цикла: https://riafan.ru/1180896-kak-zakonodatelnye-shory-meshayut-moldavskoi-paskude-vzyat-vlast-kolonka-aleksandra-malkevicha

Третья часть цикла: https://riafan.ru/1181335-moldavskie-kibersoldaty-na-strazhe-rodnogo-obezyannika-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четвертая часть цикла: https://riafan.ru/1181420-strashennyi-kuklovod-ili-v-chikh-rukakh-nakhoditsya-moldaviya-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятая часть цикла: https://riafan.ru/1183766-grantoedy-na-strazhe-velikoi-moldavskoi-tainy-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестая часть цикла: https://riafan.ru/1184210-v-evropu-s-chuzhim-pasportom-ili-velikorumynskie-ponty-moldavskikh-patriotov-kolonka-aleksandra-malkevicha

Седьмая часть цикла: https://riafan.ru/1184751-velikie-moldavskie-okkupanty-to-li-my-ikh-to-li-oni-ukrainu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восьмая часть цикла: https://riafan.ru/1185305-karer-i-karera-plemyannika-plakhotnyuka-kto-otpravit-oligarkha-po-etapu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятая часть цикла: https://riafan.ru/1185772-v-moldavii-perevorot-a-my-preduprezhdali-kolonka-aleksandra-malkevicha

Десятая часть цикла: https://riafan.ru/1185743-v-moldavii-perevorot-syadut-vse-ili-s-odnoi-storony-ili-s-drugoi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Одиннадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1186383-s-kem-spal-igor-dodon-ili-zheleznye-ponty-staroi-vlasti-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двенадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189313-za-lupu-ne-spryacheshsya-usatyi-moldavskii-chekist-nakazhet-plokhisha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Тринадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1189609-moldavskie-demokraty-pytalis-stat-bolshimi-kak-tramp-no-ne-sdyuzhili-kolonka-aleksandra-malkevicha

Четырнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1190561-demokrat-narkobaron-i-ego-sudi-kto-pomogal-plakhotnyuku-nasilovat-konstituciyu-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Пятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1191013-za-zdravie-oligarkhov-pil-moldavskii-volokita-kak-v-kishineve-oskvernyali-pushkina-kolonka-aleksandra-malkevicha

Шестнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1192768-amerikanskie-igry-na-moldavskom-stadione-priz-golova-oligarkha-kolonka-aleksandra-malkevicha

Семнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1193052-sportsmeny-kurilshiki-na-strazhe-demokraticheskoi-narkoty-namestnika-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha

Восемнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1193348-chastnyi-sud-i-zhilishnye-chastnosti-chem-platili-slugam-moldavskie-oligarkhi-kolonka-aleksandra-malkevicha

Девятнадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1194613-lezhavshii-doma-u-muzha-zhasmin-premer-moldavii-sel-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двадцатая часть цикла: https://riafan.ru/1205697-moldavskii-beg-s-prepyatstviyami-s-dengami-iz-strany-i-ot-shoigu-kolonka-aleksandra-malkevicha

Двадцать первая часть цикла: https://riafan.ru/1209207-v-moldavii-voruyut-novyi-milliard-a-na-rasskazyvayushikh-ob-etom-zhurnalistov-davyat

Двадцать вторая часть цикла: https://riafan.ru/1220751-ege-gei-t-ili-kto-shamanit-na-vyborakh-v-moldavii-kolonka-aleksandra-malkevicha